Oct 22

COOPAR incorporó un nuevo camión para fortalecer su servicio de transporte

La Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. continúa invirtiendo en equipamiento para optimizar su capacidad operativa y brindar mejores servicios a los productores agropecuarios.

En esta oportunidad, incorporó una nueva unidad de transporte destinada a fortalecer su estructura logística.

En el marco de su política de inversiones y mejora continua de los servicios, COOPAR sumó a su flota un camión Scania 0 km, modelo G420 A 6×2, equipado con un semirremolque batea, destinado al transporte de granos y fitosanitarios.

Esta incorporación representa un nuevo avance en el fortalecimiento de la capacidad operativa y logística de la cooperativa, permitiendo optimizar las tareas de transporte y distribución vinculadas a la actividad agropecuaria.
La adquisición forma parte del proceso de crecimiento y modernización que COOPAR viene desarrollando en sus distintas áreas, mediante inversiones orientadas a mejorar la eficiencia de sus operaciones y acompañar las necesidades de los productores.

De esta manera, la cooperativa continúa fortaleciendo su infraestructura y equipamiento, reafirmando su compromiso con la prestación de servicios y el desarrollo de la producción agropecuaria en la región.

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