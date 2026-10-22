Código Procesal Laboral: el análisis en comisión buscó unificar criterios para evaluar incapacidades

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, continuó el estudio del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Durante la reunión, especialistas en riesgos del trabajo y representantes del sector asegurador expusieron sobre la litigiosidad laboral, los criterios para determinar indemnizaciones y la necesidad de fortalecer la objetividad de las pericias médicas.

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que encabeza la diputada Gabriela Lena, se reunió para continuar con el análisis del proyecto que propone modificar artículos del Código Procesal Laboral de la provincia, establecido por la Ley Nº5.315 y sus modificatorias.

En el encuentro participaron de manera remota la presidenta del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Myriam Clerici; la jefa de Asesores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Carolina Díaz; y el gerente de Administración de Comisiones Médicas, Ignacio Subizar.

Al concluir la reunión, Lena destacó la calidad del debate parlamentario y los aportes técnicos recibidos. “Los invitados nos dieron un pantallazo de aportes posibles a la ley, de datos concretos y estadísticos respecto a la litigiosidad en materia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y también en la disparidad que existe en otorgar porcentajes o mecanismos para establecer indemnizaciones en este tipo de eventos”, señaló.

La legisladora consideró que la determinación de las indemnizaciones constituye uno de los aspectos centrales de la reforma y remarcó la importancia de estudiar las propuestas bajo un enfoque integral. “Son temas que hay que estudiar, analizarlos con detenimiento y en lo posible, observar la posibilidad de mejorar el texto para que ordene el sistema, siempre velando porque el trabajador reciba lo que le corresponde”, afirmó.

Por su parte, la titular del IAPSER, Myriam Clerici, manifestó el respaldo del organismo asegurador a la iniciativa. “Apoyamos la reforma porque significa reordenar la disparidad de respuestas judiciales a la misma siniestralidad”, expresó. En tanto, Subizar planteó la importancia de que la norma permita constituir un cuerpo de peritos especialistas en valoración del daño.

Los principales ejes de la reforma

El proyecto del Poder Ejecutivo propone cambios en distintos aspectos del proceso laboral. Entre sus puntos centrales, contempla la eliminación del requisito de depósito previo del capital de condena para que el empleador pueda apelar una sentencia, modificaciones en el régimen de honorarios de peritos y auxiliares de justicia, y la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos bajo la órbita del Poder Judicial.

La iniciativa también establece que las pericias médicas en causas vinculadas con riesgos del trabajo queden a cargo de profesionales especializados y que la determinación de incapacidades laborales se ajuste a la tabla de evaluación vigente en el sistema nacional. El objetivo expuesto en los fundamentos es fortalecer la imparcialidad, la uniformidad de los criterios técnicos y las garantías del debido proceso.

Continúa el debate

En una próxima reunión, la comisión prevé recibir los aportes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER), el Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) y el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), con el propósito de ampliar el análisis del proyecto a partir de las perspectivas de distintos sectores vinculados con su aplicación.