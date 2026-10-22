Hein participó de la apertura de las Jornadas de Desarrollo y Competitividad de la Región Centro en Paraná

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, acompañó el acto institucional que encabezó en el CPC, el gobernador Rogelio Frigerio junto a sus pares de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, respectivamente. Hein instó a afianzar políticas comunes dentro del bloque regional.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, a través de su presidente Gustavo Hein, acompañó la presentación de las XII Jornadas de Desarrollo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos, en el marco de un acto institucional que encabezó este martes 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el gobernador Rogelio Frigerio, junto a sus pares de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, respectivamente. El encuentro contó además con la presencia del secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Participaron de la actividad la vicegobernadora, Alicia Aluani; los diputados Carola Laner, Jorge Maier, María Elena Romero, Noelia Taborda, Juan Manuel Rossi, Gabriela Lena, Lénico Aranda, Liliana Salinas, Roque Fleitas, Verónica González, Carolina Streitenberger y Bruno Sarubi; autoridades provinciales y municipales; representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro y del Foro Empresario Región Centro.

Durante la actividad, se abordaron temas estratégicos como la integración regional, la infraestructura, la innovación productiva y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.

El titular de la Cámara Baja, Gustavo Hein, planteó la necesidad de construir “políticas comunes en la Regio Centro, para visibilizar la magnitud de este polo productivo. El Poder Legislativo acompaña al gobernador Rogelio Frigerio y a sus pares de Córdoba y Santa Fe, con un número importante de diputados. De esto se sale trabajando juntos, tal como lo expresa el gobernador”.

En este sentido, añadió: “Hay que mostrar el potencial que tenemos y nuestras virtudes, desde una Nación federal y con un trabajo en común que está llevando adelante el gobernador Frigerio con los mandatarios provinciales de Córdoba y Santa Fe”.

En cuanto al rol estratégico del Poder Legislativo entrerriano, Hein consideró que “las realidades son parecidas; con Santa Fe nos divide la margen de un río, y si bien con Córdoba tenemos una distancia mayor, las realidades siguen siendo las mismas. Queremos una provincia productiva y que no dependa de un Estado que sea el mayor dador de trabajo. Debe ser un Estado ágil y que brinde oportunidades al inversor privado”.

A su turno, el gobernador Rogelio Frigerio valoró que se trata de “tres gobiernos provinciales que, más allá de los partidos políticos, tienen la voluntad de sentarse a trabajar con objetivos comunes” y que comparten “el mismo norte vinculado con el desarrollo”.

En relación al rol clave de la Región Centro en el crecimiento nacional, remarcó que el bloque representa “una cuarta parte del producto bruto argentino” y agregó que debe constituir “una plataforma de desarrollo de la región productiva más importante de la Argentina”.