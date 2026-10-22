Alerta sanitaria en el sector avícola: Brasil confirmó un brote de Newcastle en una granja cercana a Misiones

La enfermedad fue detectada en una explotación avícola de Santa Catarina, en el sur de Brasil. México y Paraguay suspendieron preventivamente las importaciones de carne de pollo brasileña. Las autoridades sanitarias aseguraron que el consumo de productos inspeccionados es seguro.

Brasil confirmó un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pollos ubicada en el estado de Santa Catarina, en el sur del país, una región relativamente cercana a la provincia argentina de Misiones. La detección encendió las alertas sanitarias y provocó restricciones comerciales, entre ellas la suspensión preventiva de las importaciones de carne aviar brasileña por parte de México y Paraguay.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil informó que el foco fue identificado en un establecimiento del municipio de Nova Itaberaba, donde se desarrollaban tareas de vigilancia epidemiológica. Se trata del primer caso confirmado de la enfermedad en el país después de dos años.

Ante el resultado positivo, las autoridades dispusieron la clausura sanitaria de la granja, la suspensión del movimiento de aves y la implementación de medidas de control y erradicación. El episodio también generó preocupación en el sector exportador, debido al peso de Brasil en el comercio internacional de carne de pollo.

Cómo detectaron el brote de Newcastle en Brasil

Según informó el Ministerio brasileño de Agricultura, la detección se produjo durante una investigación epidemiológica desarrollada por el Servicio Veterinario Oficial de Santa Catarina.

El proceso comenzó el 21 de septiembre de 2026, cuando se tomaron muestras de aves que no presentaban signos clínicos de enfermedad, como parte de las actividades de vigilancia sanitaria.

Los primeros resultados positivos surgieron el 14 de octubre, lo que motivó una inspección inmediata del establecimiento y la recolección de nuevas muestras para confirmar el diagnóstico.

En el informe remitido a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), Brasil detalló que durante la investigación inicial no se observaron síntomas clínicos en el lote de aves.

Sin embargo, los estudios posteriores realizados en el Laboratorio Federal de Defensa Agropecuaria de San Pablo permitieron confirmar la presencia del agente infeccioso.

“La secuenciación genética identificó un virus virulento”, indicó el reporte sanitario presentado ante el organismo internacional.

Cerraron la granja y activaron medidas de control sanitario

Tras la confirmación del brote, el Servicio Veterinario Oficial brasileño dispuso la clausura sanitaria del establecimiento afectado.

También se suspendió el traslado de aves y comenzaron a aplicarse medidas destinadas a contener y erradicar el foco detectado.

Las acciones se desarrollan conforme a las directrices del Plan de Contingencia para la Gripe Aviar y la Enfermedad de Newcastle, que establece procedimientos de respuesta ante este tipo de situaciones sanitarias.

El objetivo es impedir la propagación del virus hacia otras explotaciones avícolas y preservar las condiciones sanitarias del sistema productivo.

Qué es la enfermedad de Newcastle y cómo afecta a las aves

La enfermedad de Newcastle es una infección viral que afecta a aves domésticas y silvestres.

Está causada por determinadas variantes virulentas del paramixovirus aviar tipo 1 (APMV-1) y puede provocar importantes consecuencias sanitarias y productivas en establecimientos avícolas.

Su aparición en granjas comerciales exige la adopción de medidas de vigilancia, control y contención para evitar que el virus se disemine.

La enfermedad puede manifestarse con alteraciones respiratorias, digestivas o nerviosas en las aves, aunque la gravedad y los signos clínicos varían según las características del virus y de los animales afectados.

En el caso detectado en Santa Catarina, las autoridades informaron que las aves examinadas inicialmente no presentaban síntomas visibles, pese a que los análisis posteriores confirmaron la presencia del virus.

¿Es seguro consumir carne de pollo?

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil aclaró que la detección del brote no implica una contraindicación general para el consumo de productos avícolas.

Según señaló el organismo, la carne de pollo y otros productos avícolas sometidos a inspección oficial continúan siendo seguros para el consumo.

La cartera agropecuaria remarcó que las medidas sanitarias implementadas buscan controlar la enfermedad dentro de la producción avícola y evitar su propagación.

Por lo tanto, las restricciones adoptadas por algunos países importadores responden a criterios preventivos de sanidad animal y comercio internacional.

México y Paraguay suspendieron las importaciones de pollo brasileño

El brote también comenzó a tener consecuencias comerciales para Brasil, uno de los principales exportadores mundiales de carne aviar.

Este lunes, México y Paraguay anunciaron la suspensión de las importaciones de carne de pollo procedente de Brasil como medida preventiva ante la confirmación de Newcastle.

Estas decisiones representan un inconveniente para la industria avícola brasileña, que depende de las ventas internacionales para colocar una parte significativa de su producción.

No obstante, en el sector existe la expectativa de que las restricciones puedan levantarse una vez que las autoridades sanitarias acrediten el control del foco y se cumplan los requisitos exigidos por los países compradores.

La duración de las suspensiones dependerá de la evolución del brote y de las decisiones de cada mercado importador.

Fuente: Elonce