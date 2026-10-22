Daniel Rossi y Hacer Futuro acompañaron el multitudinario acto de SEDAPPER

El candidato a Gobernador por Hacer Futuro, Daniel Rossi, participó del acto de SEDAPPER en Paraná, donde cientos de trabajadores de la Administración Pública de toda la provincia acompañaron la entrega de certificados del nuevo mandato 2024-2030.

En una calle colmada, Rossi compartió fotos y el reconocimiento a cada afiliado, reafirmando su compromiso con los trabajadores del Estado.

La Agrupación Hacer Futuro estuvo presente acompañando esta jornada histórica, que demuestra la fuerza de un proyecto político que pone al trabajador en el centro.

Fuente: Debate Abierto