Un paso importante para la historia del Club Atlético Arsenal

Esta mañana, el Presidente Municipal, Dr. Carlos Weiss, junto a la Vicepresidente Municipal, Prof. Alejandrina Bruno, y las ediles Degaudensio y Mohr, hicieron entrega al presidente del Club Atlético Arsenal, Luciano Sione, de la documentación correspondiente a la promulgación de la Ordenanza N.º 2409/26.

La normativa autoriza el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio a favor del club del inmueble de dominio privado municipal identificado con el Plano de Mensura N.º 220.002.

Esta medida representa un avance significativo para la institución, ya que brinda un marco legal para avanzar en la titularidad del predio y fortalecer su presente y su futuro, consolidando un espacio fundamental para el desarrollo de sus actividades deportivas y sociales.

Desde el Municipio de Viale destacamos la importancia de acompañar a las instituciones que forman parte de nuestra identidad y contribuyen al crecimiento de la comunidad, reconociendo el compromiso de quienes trabajan diariamente para sostenerlas.

Un paso que fortalece al Club Atlético Arsenal y a toda su comunidad, representada por sus queridos colores verde y blanco.🙌🏼💚🤍