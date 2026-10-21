Con gran éxito Santa Elena realizó el Primer Congreso de la Chamarrita

Con la organización de la Municipalidad de Santa Elena y el auspicio de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se realizó el pasado sábado, en la mencionada ciudad entrerriana, el Primer Congreso de la Chamarrita.

El mismo fue un verdadero éxito, ya que sumó la participación de alrededor de 180 personas oriundas de distintas provincias, así como también de la República Oriental del Uruguay y hasta un músico de Cuba que vive en Uruguay.

El Congreso realizado el sábado 17 fue una oportunidad inmejorable para abordar la historia, la composición, la poesía y la danza de la chamarrita, género muy representativo de la identidad entrerriana.

La iniciativa se realizó en el marco de la defensa de la identidad provincial, recordándose además que la chamarrita fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de Entre Ríos. Vale apuntar que la participación en el Congreso fue libre y gratuita para todos. Además, desde el área de Cultura del municipio se envió invitación a los coordinadores de Cultura de la provincia a fin envíen representantes.

Los ejes temáticos fijados por los organizadores fueron historia, poesía, composición y danza de la chamarrita. Las disertaciones se realizaron en horas de la mañana, en tanto por la tarde fue el momento de los talleres. Charlas y talleres estuvieron a cargo de reconocidos músicos, profesores, gestores culturales y periodistas, como Sergio Abdala, Miguel González, Lucero Casals, Paola Palleiro, Gustavo Surt, Guille Lugrin, Gastón González, Hugo Spiazzi, Fabián Casals, Andrés Vega, Soledad Ramírez, Daniela Cabrera, Diana Soto y Alfonso Lucas, entre otros.

“Escribir nuestra historia desde abajo” se planteó como una necesidad, al tiempo que se hizo hincapié en preservar, investigar y difundir lo que nos identifica como entrerrianos y como integrantes de una región cultural muy amplia.

Hay un dato que no es menor: Santa Elena organizó hace años el primer Festival de la Chamarrita entrerriana. Ahora organizó el primer Congreso de la Chamarrita. No es casual, por supuesto.

Chajarí Digital