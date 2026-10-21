Una maratón de lectura promueve el acceso a la cultura y la participación comunitaria

La Maratón de Lectura propuso un encuentro con la literatura para fortalecer el acceso a la cultura y la participación comunitaria. En diálogo con Radio Diputados, las referentes de la actividad, Paola Barzola y María Rosa Iglesias, explicaron por qué la biblioteca constituye una herramienta para promover derechos y contribuir a la salud integral.

La Biblioteca Comunitaria del Complejo Integral de Salud Comunitaria de Paraná organizó la Jornada Literaria y Maratón de Lectura “Del futuro al más allá, cuando la literatura imagina otros mundos posibles”. En diálogo con Radio Diputados, las integrantes del Centro de Salud Mental de las Juventudes, Paola Barzola y María Rosa Iglesias, destacaron el valor de la lectura y la escritura como herramientas de inclusión, encuentro y promoción de la salud integral.

La actividad se enmarcó en la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer, y se desarrolló este lunes 19, en Paraná. La jornada reunió a equipos del Centro de Salud Mental de las Juventudes, el Centro de Salud “Jorge Newbery” y el equipo de Niñez, con actividades destinadas a distintas franjas etarias.

Según especificaron las entrevistadas, la jornada incluyó narraciones de cuentos con títeres, propuestas de dibujo y escritura para las infancias, lecturas para niños y niñas y dinámicas colectivas de creación de poemas para adolescentes. También se habilitaron espacios con libros de la biblioteca comunitaria y una suelta de ejemplares para promover el intercambio y facilitar el acceso a la lectura.

Barzola explicó que la biblioteca funciona desde noviembre de 2024 y que su colección se conformó a partir de donaciones. Además del préstamo de libros y el acceso a computadoras, el espacio sostiene talleres de estudio, lectura, escritura y juegos, destinados a acompañar las trayectorias educativas y favorecer la participación de niños, niñas y adolescentes.

Las integrantes del Centro de Salud Mental de las Juventudes subrayaron que la biblioteca constituye mucho más que un lugar de acceso a los libros. En ese sentido, señalaron que la lectura y la promoción cultural contribuyen al abordaje integral de la salud mental, al favorecer “el ejercicio de derechos culturales y la participación ciudadana”.