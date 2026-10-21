“Ni salarios, ni carrera, ni perspectivas”, advirtió UPCN sobre la situación de los estatales

Sueldos atrasados, adicionales pagados a cuentagotas y demoras en las recategorizaciones, son algunos de los puntos señalados por el Sindicato que profundizan el deterioro de los trabajadores del Estado provincial. “Ni salarios, ni carrera, ni perspectivas, porque el Presupuesto 2027 deja muchas dudas”, expresó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, y reclamó: “Que el gobierno se decida con quién tenemos que hablar”.

“Paritaria simbólica. Sueldos con un atraso imposible de sostener. El gobierno anuncia con bombos y platillos un programa de alivio financiero para trabajadores y jubilados, en lugar de ver que el trabajador se está endeudando para comer, para viajar en colectivo y para mandar a los chicos a la escuela”, enumeró la dirigente sindical.

También mencionó el atraso en el pago de adicionales. “Para dimensionar el problema, sólo en Salud hay más de mil expedientes que se tramitan por deudas de cambio de tramo, horario atípico, prolongación de jornada, traslados, jefaturas. Todas tareas que el trabajador ya viene realizando y que se les adeudan. Y no sabemos por qué eso no se paga o se paga a cuentagotas. Hay que poner plazos urgentes”, remarcó.

Otro punto que señaló es que no se pagan las nuevas designaciones de jefaturas. “Dicen que están esperando los concursos, que hay alguien por encima de esa jefatura que puede firmar. Pero la gente está haciendo la tarea y no le pagan”, reprochó.

Por otra parte, expuso: “Se llenan la boca con la carrera administrativa, pero las recategorizaciones solamente le sirven para un anuncio mediático, como si fuera una concesión del gobierno y no una conquista que surgió de la propuesta de nuestro gremio. Hay expedientes demorados de la primera etapa, cuando ya deberíamos ir cerrando la segunda. Al final, cuando llega a los trabajadores, es poca o nada de plata”.

Domínguez cuestionó también que “hay cosas que el gobierno no quiere ver ni por el lado de lo salarial ni por el lado de las condiciones laborales”. En ese sentido, marcó que “hacen trabajar a los jefes las 7 horas, porque en la mayoría de los casos son categoría de la 4 a la 1. Como consecuencia, Un jefe, por trabajar más horas, termina cobrando menos el valor hora”.

Sobre esta situación, planteó la necesidad de una mejora específica: “Planteamos que se duplique el adicional por pago de jefatura. O que les hagan trabajar las mismas horas que a todos”.

La Secretaria Adjunta expuso asimismo situaciones cuya solución no requiere recursos económicos. “Hay cuestiones que no necesitan plata y su falta de avance parece casi caprichosa. Por ejemplo, no quieren reconocer carreras de grado cuando tienen menos de cinco años de duración”.

Al respecto precisó que “en las universidades nacionales y también en Uader, la mayoría de las licenciaturas ya duran 4 años”. En ese marco, cuestionó la falta de actualización de la normativa: “¿En qué país vive este gobierno? No pueden echarle la culpa a un decreto. Que lo actualicen, si cuando quieren, sacan un decreto de un día para el otro. Sacan leyes de un día para el otro”, apuntó.

“Entonces, ni salarios, ni carrera, ni perspectivas, porque el Presupuesto 2027 deja muchas dudas”, expresó la dirigente a modo de conclusión.

Ante la falta de respuestas, demandó que el gobierno defina el ámbito para la discusión. “¿Con quién tenemos que hablar? Debería ser la paritaria, pero si quieren mesas de trabajo, la metodología no puede ser la excusa para no ir solucionando los problemas”, finalizó.