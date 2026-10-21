Oct 21

¡JÓVENES DE HERNÁNDEZ, ESTA OPORTUNIDAD ES PARA USTEDES!

¿Tenés entre 18 y 25 años y querés potenciar tus oportunidades laborales?

Desde la Municipalidad de Hernández te invitamos a participar de la Expo del Empleo, un espacio para conectar con empresas, instituciones y emprendimientos, conocer oportunidades laborales y adquirir herramientas para tu futuro.

📅 Martes 27 de octubre 🕢 Salida: 7:30 h 📍 Punto de encuentro: frente al Municipio.

Durante la jornada podrás participar de: ✅ Armado de currículum. ✅ Simulacros de entrevistas laborales. ✅ Talleres y charlas. ✅ Foto profesional. ✅ Más de 30 stands y muchas oportunidades para conectar.

📌 ¡Cupos limitados!

📞 Para inscripciones y más información, acercate a la Oficina de Producción y Trabajo, de 7 a 11 h, o comunicate al 3435 456986.

¡Sumate y preparate para dar el próximo paso en tu futuro laboral!

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