VIALE: EL CONCEJO DELIBERANTE CONTINÚA ABRIENDO SUS PUERTAS A LAS INSTITUCIONES

El viernes por la mañana recibimos a dos instituciones educativas en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante de Viale, en una jornada de encuentro, diálogo y aprendizaje.

La Vicepresidente Municipal y presidenta del HCD, Prof. Alejandrina Bruno, junto a las ediles, compartieron con los estudiantes cómo se desarrollan las actividades legislativas y cuál es la dinámica de trabajo dentro del recinto.

Además, el Presidente Municipal, Dr. Carlos Weiss, recibió a los chicos en su despacho, donde mantuvo un intercambio cercano y les permitió conocer más sobre el funcionamiento del Ejecutivo Municipal.

🤝 Estas experiencias fortalecen el vínculo entre las instituciones y el Municipio, promoviendo la participación ciudadana y el conocimiento de nuestras instituciones democráticas desde temprana edad.