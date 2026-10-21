CERRITO: WORKSHOP DE ESTAMPACIÓN TERMOTRANSFERIBLE

¡Ya están abiertas las inscripciones para participar de este workshop de estampación termotransferible, a cargo de la diseñadora de indumentaria y textil Romina Vilche!

📅 Fecha: 12 de noviembre de 2026

🕑 Horario: de 14:00 a 17:00 h

📍 Lugar: Centro Textil Cerrito

Durante la capacitación, vas a aprender técnicas para diseñar y estampar tus propias ideas en prendas y accesorios, utilizando vinilos, imágenes, diseños y planchas térmicas.

Además, se incluyen materiales, apuntes, merienda, un sorteo, una bolsa estampada y certificado.

⚠️ ¡Los cupos son muy limitados!

📲 Inscribite escaneando el código QR de la imagen y asegurá tu lugar.