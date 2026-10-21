La Comuna de Paraje Las Tunas invita a vecinos, instituciones y autoridades a participar del acto protocolar en conmemoración de los 35 años de nuestro pueblo.
📅 Domingo 1 de noviembre 🕙 10:00 horas 📍 Salón Comunal
Será una oportunidad para compartir nuestra historia, honrar nuestras raíces y renovar el compromiso de seguir construyendo juntos el futuro de nuestra comunidad.
35 años de historia, identidad y encuentro.
¡Los esperamos!
Oct 21
35.º ANIVERSARIO DE PUEBLO PARAJE LAS TUNAS
La Comuna de Paraje Las Tunas invita a vecinos, instituciones y autoridades a participar del acto protocolar en conmemoración de los 35 años de nuestro pueblo.