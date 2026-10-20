Diputados reconoce la trayectoria institucional de SADE Entre Ríos

La entidad conmemora 62 años de extensa labor en el campo de la literatura, con la premisa de poner en valor la cultura y las letras de autores entrerrianos. La Legislatura impulsó la declaración de Interés Legislativo del aniversario mediante una iniciativa de la diputada Andrea Zoff.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos reconoce la trayectoria institucional de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Filial Entre Ríos, al cumplirse este martes 20 un nuevo aniversario de su fundación. La entidad constituye desde 1964 un faro para la promoción de la cultura, de los autores y editoriales entrerrianas. La distinción surgió a través de la Declaración de Interés promovida por la diputada Andrea Zoff.

En diálogo con Radio Diputados, el presidente de SADE Filial Entre Ríos, Miguel Ángel Rodríguez, resaltó la vigencia de la organización y su contribución permanente para la difusión de la obra de escritores entrerrianos. En ese marco, Rodríguez explicó que “en los últimos años hemos tomado la decisión de hacer eventos para presentar a nuestros socios, en total fueron 35. La persona que ingresa a SADE sabe que tiene la protección jurídica y contable, lo que significa un gran alivio. Además existe una consultoría para asesorar a los escritores que quieran publicar su primera obra”.

Por otra parte, el entrevistado repasó algunas de las principales acciones promovidas desde la entidad y entre ellas destacó la presentación del libro “Entre Ríos, de tinta”, cuyo lanzamiento tuvo lugar en la última edición de la Feria del Libro de Paraná. Según Rodríguez, la agenda de SADE Entre Ríos no se limita a actividades dentro de la provincia, sino que además se visibiliza en eventos de gran relevancia nacional, como la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires.

En el mismo sentido, Rodríguez planteó que el flujo de nuevos escritores “es escaso, una situación que se está dando en SADE y en otras instituciones de escritores, porque hay un alejamiento hacia el arte de escribir, ya que es tan fácil usar el celular y acceder a información desde allí: absorbe mucho y desvía la atención de la lectura”.

Finalmente, el titular la entidad agradeció el acompañamiento de la Legislatura por la Declaración de Interés que reconoce su extensa trayectoria “desde 1968 dedicada a dar vuelo y entidad a los escritores de la provincia, con presentaciones de obras nuevas, difusión, realización de una Antología, obra colectiva anual, realización del Concurso Nacional Literario en el género Poesía y género Narrativa y numerosos Encuentros Literarios”.