Volcó un auto cerca del acceso a María Grande

Un vuelco ocurrió a aproximadamente dos kilómetros del acceso a María Grande, donde un Volkswagen Gol terminó fuera de su trayectoria sobre un camino de ripio. En el vehículo viajaban dos hombres que resultaron ilesos.

El auto era conducido por un hombre de 36 años, quien iba acompañado por otro de 28. Ambos se encontraban a bordo cuando se produjo el despiste que terminó con el vehículo volcado.

Según la información policial, el conductor manifestó que intentó esquivar un pozo y perdió el control del Volkswagen. Ese fue el relato que aportó sobre las circunstancias previas al siniestro.

De acuerdo con esa versión, la pérdida de control se produjo al realizar la maniobra para evitar la irregularidad del camino. Después, el vehículo despistó y se registró el vuelco en las inmediaciones de María Grande, indicó.

Personal policial intervino en el lugar y tomó conocimiento de lo sucedido. Entre los datos recabados quedó registrada la explicación del hombre que conducía el automóvil.

Tras el vuelco, se informó que ninguno de los dos hombres sufrió lesiones. No obstante, se dispuso su traslado al hospital de María Grande para que recibieran una evaluación médica preventiva. (Fuente: Análisis Digital)