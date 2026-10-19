La provincia amplía el acceso gratuito al deporte para adolescentes de Hernández y Nogoyá

Adolescentes de ambas localidades tendrán nuevas oportunidades para practicar deportes de manera gratuita.

A través del programa Deporte para Todos, el Copnaf incorporó a dos clubes para facilitar el acceso a actividades deportivas y recreativas sin que las dificultades económicas sean una barrera.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), amplía el programa de deportes mediante convenios con el Taller de Fútbol Club Deportivo y Cultural Hernández y el Club Deportivo Nogoyá.

Los acuerdos permitirán que adolescentes de ambas localidades accedan gratuitamente a la práctica deportiva en instituciones de sus propias comunidades.

Este viernes se realizó en Nogoyá un acto institucional para presentar los acuerdos, con la participación de la presidente del Copnaf, Clarisa Sack; el intendente de Nogoyá, el secretario de gobierno de Hernández y los presidentes de ambas instituciones deportivas.

En ese sentido, Clarisa Sack expresó: «Un club es mucho más que un lugar para hacer deporte: es un espacio donde los adolescentes comparten, construyen vínculos y encuentran adultos referentes. Por eso es tan importante trabajar con estas instituciones y facilitar el acceso a quienes, por razones económicas, no siempre tienen esa posibilidad».

La iniciativa se desarrolla a través de la Subdirección de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente del Copnaf y busca que adolescentes de distintos barrios tengan acceso a estas experiencias. Mediante los convenios, los clubes aportan sus instalaciones y el organismo provincial facilita las actividades.

Además de la práctica deportiva, el programa incluye una merienda compartida y talleres sobre derechos, alimentación saludable, cuidados personales y otras temáticas. Estas instancias promueven el diálogo, la escucha y el intercambio con pares y adultos referentes, favoreciendo la construcción de vínculos y el desarrollo integral de los participantes.

Durante 2025, el Copnaf avanzó en acuerdos con entidades deportivas de Gualeguay, La Paz y Paraná, donde ya se incorporaron ocho clubes y se continuarán sumando en otras localidades. Las nuevas incorporaciones en Hernández y Nogoyá dan continuidad a esta política de promoción de derechos y amplían su alcance a otras localidades entrerrianas.

También estuvieron presentes también el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; el senador provincial, Rafael Cavagnael; el secretario de Gobierno del municipio de Hernández, Sebastián Caminos; la subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente, Betiana Fornara; el coordinador departamental del Copnaf, Alejandro Enrique; y la coordinadora de políticas integrales para la niñez adolescencia y la familia, Liliana Fugaza.