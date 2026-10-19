Karina Llanes: “La salud mental es un tema sensible que hay que militarlo y la escuela debe ser el eje de la prevención”

La Licenciada en Psicología y ex concejal de Paraná analizó el impacto del dolor psíquico en medio de la crisis económica y el rol de las pantallas en los jóvenes. Celebró la caída de viejos tabúes sobre la terapia, advirtió sobre el desborde del sistema público y reclamó mayores inversiones tras la declaración de emergencia sanitaria provincial.

La Licenciada en Psicología, Karina Llanes repasó la compleja situación de la salud mental en la provincia de Entre Ríos en diálogo con el programa Debate Abierto Radio.

Llanes, quien combina el trabajo en su consultorio privado con la militancia política en el radicalismo impulsando ciclos de concientización, remarcó la importancia de abordar la salud mental de manera abierta y despojada de prejuicios.

Según la profesional, el incremento en la visibilización de los casos de suicidio e intervenciones responde en gran medida a que se ha comenzado a romper el histórico mito social de que hablar del tema generaba un contagio.

Caída de tabúes y el peso de la crisis económica

En ese sentido, la especialista destacó la paulatina caída de los prejuicios asociados a la consulta psicológica. “Así como cuando alguien tiene un dolor físico o se quiebra va inmediatamente al médico, hoy la gente comprende que ante un dolor psíquico también hay que acudir a un profesional”, graficó Llanes, señalando que incluso los niños y adolescentes piden hoy ir a terapia por iniciativa propia.

No obstante, la psicóloga advirtió sobre la fuerte incidencia de la coyuntura socio-económica en el malestar general de la población. Explicó que en momentos de profundización de la crisis económica los consultorios suelen llenarse, ya que las dificultades financieras y la incertidumbre en los hogares actúan como potentes detonantes del sufrimiento psíquico.

Sistema público desbordado y la urgencia sanitaria

Ante este incremento en la demanda, Llanes señaló a Debate Abierto que el sistema de salud pública se encuentra fuertemente desbordado. Si bien valoró la existencia de herramientas como la línea gratuita 135 de atención al padecimiento psíquico y los postulados de la Ley de Salud Mental, reclamó que el Estado realice las inversiones presupuestarias necesarias para garantizar una atención digna a

quienes no pueden costear una consulta privada.

En esa línea, recordó que el pasado 22 de julio se decretó la emergencia sanitaria en salud mental en la provincia, una norma que otorga las herramientas legales y presupuestarias para reforzar de manera prioritaria los recursos disponibles.

Pantallas, ideales insostenibles y la escuela como refugio

Al analizar la realidad de los adolescentes, Llanes alertó sobre el impacto de las pantallas y las redes sociales en la construcción de ideales inalcanzables de belleza, éxito o felicidad permanente. Explicó que en la actualidad es insostenible que un solo adulto sostenga económicamente el hogar, lo que lleva a que en familias monoparentales o de trabajadores los jóvenes queden solos

durante largas jornadas expuestos a la frustración que generan esos mandatos virtuales.

Para contrarrestar esta soledad, situó a la institución educativa como un pilar estratégico de contención: “La escuela sigue siendo el único lugar donde hay adultos de referencia a los que los chicos pueden acudir; ahí es donde hay que aprovechar para hacer promoción y concientización”, concluyó Llanes. (Fuente: Debate Abierto)