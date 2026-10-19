Carina Farías fue elegida secretaria general del gremio de empleados legislativos de Entre Ríos

La lista Celeste y Blanca se impuso este viernes en las elecciones de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER) y Carina Farías asumirá como secretaria general. La propuesta obtuvo 116 votos, por sobre los 83 conseguidos por Unidad Legislativa, encabezada por Florencia Busti.

En las elecciones de APLER se registró una participación del 93 por ciento. Votaron 201 de los 217 afiliados y se registraron dos sufragios en blanco en el conteo que se realizó al término del acto electoral, que tuvo lugar en la sede gremial de calle Santa Fe 372 en Paraná.

Farías -que viene de desempeñarse como secretaria gremial en el sindicato bajo la conducción de Sergio Almeida- asumirá la Secretaría General secundada por Jorge Luna, que será el secretario adjunto.

Carina Farías es la actual secretaria gremial del sindicato.

La nueva conducción se completa con Vanina García en la Secretaría Gremial, Juan Ignacio Almada en la Tesorería, Tadeo Martínez en la Secretaría de Actas, Jacqueline Zapata en la Secretaría de Acción Social, Andrea Melina Altamirano en la Secretaría de Prensa y Ricardo Massuh en la Secretaría Administrativa.

Rafael Sosa, Gabriela Clivio y Eliana Trujillo serán vocales titulares y como vocales suplentes se desempeñarán Daniel Grunewald, Lucas Pérez y Paula Rodríguez.

El acto de asunción de las nuevas autoridades se desarrollará el martes 20 de octubre.

Análisis Digital