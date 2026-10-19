Juan Manuel Bilat y la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo rindieron homenaje a Jorge Méndez

La propuesta estuvo encabezada por Juan Manuel Bilat, acompañado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y un destacado grupo de artistas, en una puesta que buscó recuperar la obra de Méndez, a través de nuevos arreglos musicales.

El Teatro Municipal 3 de Febrero fue escenario este jueves de una noche de emoción con la presentación de “Entre Ríos en Sinfonía”, un espectáculo concebido como homenaje a Jorge Méndez, uno de los grandes referentes de la música entrerriana.

La propuesta estuvo encabezada por Juan Manuel Bilat, acompañado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y un destacado grupo de artistas, en una puesta que buscó recuperar la obra de Méndez, a través de nuevos arreglos musicales. Las entradas estaban agotadas y el teatro recibió al público con una sala colmada.

La intendenta Rosario Romero destacó la importancia de mantener viva la obra de artistas que forman parte de la identidad de la ciudad y la provincia. “Jorge Méndez fue un poeta, cantante y músico que le cantó a las cosas de nuestra Paraná. Tiene canciones emblemáticas que todos conocemos”, sostuvo, y valoró el trabajo de Bilat junto a la orquesta sinfónica.

“Me alegra mucho que Paraná tenga esta movida cultural, porque la gente responde”, agregó la Presidenta Municipal.

Por su parte, Juan Manuel Bilat expresó su emoción por concretar un proyecto que demandó meses de trabajo y que busca acercar nuevamente la obra de Méndez a las nuevas generaciones. “Pienso esto como un homenaje que le hace nuestro pueblo, nuestra querida ciudad, a este gran cantor, a este gran cantautor que posicionó a la provincia desde lo cultural y que dejó tantas canciones”, manifestó.

Bilat recordó especialmente la vigencia de canciones como “Puerto Sánchez” y “Puentecito de la Picada”: “Veo gurises cantando estas canciones en las escuelas primarias y me llena de emoción”, expresó. Jorge Méndez merece tener más viva que nunca su obra”, afirmó el músico, quien además se prepara para representar a Entre Ríos en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Fuente: Ahora