HERNÁNDEZ CUENTA CON UN NUEVO MÓVIL POLICIAL

El presidente municipal, Luis Gaioli, participó de la entrega de un nuevo móvil destinado a la Comisaría de Hernández, una incorporación que contribuirá a fortalecer las tareas de prevención y seguridad en nuestra comunidad.

La entrega se realizó frente a la dependencia policial local, con la presencia del comisario mayor Cristian Humberto Koch, jefe de la Departamental Nogoyá, y del jefe de la Comisaría de Hernández, Comisario Principal Ricardo Baron Rego, quien recibió la nueva unidad.

Desde el Municipio destacamos la importancia de continuar trabajando de manera articulada con las fuerzas de seguridad, acompañando las acciones que contribuyen al cuidado y bienestar de nuestros vecinos.

🤝 Más recursos para fortalecer la seguridad de Hernández.

Jefatura Policía Dptal. Nogoyá

Luis Gaioli