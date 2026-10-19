Se realizó la jornada “Escuela al Mundo Laboral” en Cerrito

Se llevó adelante la jornada “Escuela al Mundo Laboral”, una propuesta destinada a brindar herramientas y conocimientos a los jóvenes para facilitar su incorporación al mundo del trabajo.

La actividad contó con la presencia del secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, y del presidente municipal, Lic. Ulises Tomassi, acompañados por el secretario de Gobierno, Emiliano Pérez.

Durante el encuentro, Camoirano presentó las principales funciones y servicios de la Secretaría de Trabajo, abordando los derechos y obligaciones laborales, las diferencias entre el trabajo registrado y no registrado, y las herramientas disponibles para quienes comienzan su trayectoria laboral.

Posteriormente, los estudiantes de las tres instituciones educativas secundarias de Cerrito participaron de actividades prácticas orientadas a reconocer sus fortalezas y oportunidades, elaborar y revisar currículums y prepararse para una primera experiencia laboral. También se realizaron simulaciones de entrevistas laborales, en las que pudieron conocer las preguntas más frecuentes y recibir recomendaciones para desenvolverse en estos espacios.

En esta instancia participaron los estudiantes de la Licenciatura en Recursos Humanos Anaclara Berns, Milagros Piriz y Emiliano Conradi, quienes llevaron adelante las actividades prácticas y acompañaron a los jóvenes durante los ejercicios de preparación para la inserción laboral.

La jornada incluyó, además, un conversatorio con empleadores locales: Hernán Arrúa, gerente general de Grupo Isaac Distribuciones, y Matías Magneres, propietario de los locales de Grido en Cerrito y Oro Verde. A través de este intercambio, los jóvenes pudieron conocer las perspectivas del sector empleador y compartir inquietudes sobre las oportunidades laborales.

De la propuesta participaron estudiantes de las tres escuelas secundarias de Cerrito y jóvenes de la Residencia Socioeducativa, quienes tuvieron la oportunidad de adquirir herramientas concretas para afrontar sus primeros desafíos en el ámbito laboral.

Fuente: Cerrito Ciudad