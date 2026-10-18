Enfermeros evaluaron la nueva resolución de planificación durante una capacitación

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) informó que “la modalidad de taller favoreció el intercambio de experiencias, el análisis de situaciones concretas y la construcción colectiva de propuestas, a partir de planillas reales de planificación de diferentes instituciones sanitarias”.

Fue en una capacitación sobre “Actualización en Estrategias de Dirección y Gestión en Enfermería” que realizó el sindicato.

En el encuentro, según se informó, desde UPCN se pudo observar que “muchas de las dificultades detectadas no se originan en la nueva Resolución, sino en errores de confección de las planillas, interpretaciones incorrectas de la normativa y decisiones vinculadas con la gestión del recurso humano”, explicó al respecto la Subsecretaria de Capacitación de UPCN y referente de Enfermería, Patricia Sanabria.

Expuso que algunas de las situaciones que se identificaron se relacionan con distribuciones desiguales de turnos diurnos y nocturnos, asignaciones inequitativas de fines de semana, dotaciones que no respondían a las necesidades reales de los servicios y dificultades en la devolución de francos y feriados trabajados.

En relación con la distribución de turnos, en las planillas que se tomaron como ejemplo se hallaron “inequidades muy groseras, con trabajadores que concentraban una mayor cantidad de turnos diurnos, mientras otros debían asumir una carga nocturna superior. Tampoco se visualizaba una planificación escalonada”.

“También encontramos planificaciones donde algunos agentes no tenían ningún fin de semana asignado, mientras otros acumulaban hasta cuatro. Esto demuestra que no se estaban aplicando criterios equitativos en la distribución del trabajo”, detalló.

Respecto de la distribución diaria del personal, comentó que “se detectaron casos donde los fines de semana se asignaban cuatro agentes en turnos que requerían dos, mientras que durante los días hábiles las dotaciones disminuían”.

En relación a la devolución de francos y feriados trabajados, en las planillas tomadas como ejemplo se evidenció una insuficiencia real de personal que dificultaba otorgar los descansos y francos correspondientes. Sin embargo, en otros casos existían posibilidades de reorganización que no habían sido aprovechadas.

“Cuando hay agentes con francos adeudados y, al mismo tiempo, se registran dotaciones supernumerarias, debemos revisar cómo se está gestionando el recurso humano. No siempre el problema es exclusivamente la cantidad de personal; también importa cómo se lo distribuye”, remarcó sobre ese punto.

Otro aspecto observado fue la desigualdad en el acceso a las licencias por estudio. En una de las planillas analizadas se advirtió que el jefe del servicio concentraba la mayor cantidad de licencias por estudio, mientras que el resto del personal no registraba un acceso equivalente a este beneficio.

Asimismo, se identificaron planificaciones en las que los responsables de gestión no estaban incluidos en la distribución del trabajo durante los días feriados.

“Todas estas diferencias deben analizarse y justificarse técnicamente, porque planificar no es simplemente distribuir nombres en una planilla, sino organizar los recursos disponibles de acuerdo con las necesidades asistenciales”, expuso Sanabria.

Por último aseveró: “Desde UPCN vamos a continuar analizando la implementación de la Resolución 4908, escuchando a los trabajadores y presentando propuestas concretas, técnicamente fundamentadas, para mejorar aquellos aspectos que lo requieran. Nuestro compromiso es defender los derechos de Enfermería, evitar arbitrariedades y contribuir a una gestión más justa y eficiente”.

La mirada gremial

La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, aportó la perspectiva gremial sobre las dificultades detectadas durante el análisis de la Resolución 4908.

Señaló que los más de 70 enfermeros que participaron, la mayoría gestores, no expresaron rechazo a la Resolución 4908. “Sí apuntaron que puede haber cuestiones para profundizar, o revisiones posibles para mejorarla. Pero es altamente probable que el origen de las dificultades que se observaron no sea la normativa sino la forma de planificación”, apuntó al respecto.

Asimismo remarcó que la aplicación de la normativa “es un proceso” y aclaró que la evaluación realizada durante la capacitación “no implica que aceptamos o rechazamos la Resolución, que es nueva y, por lo tanto, estamos viendo la letra chica, las posibles consecuencias y cómo se instrumenta en la realidad de las instituciones”.

“Se han escuchado voces que son más bien de carácter político, que expresan su desacuerdo con lo nuevo, justamente porque es nuevo, sin siquiera profundizar”, advirtió Domínguez.

En el mismo sentido señaló que “las cuestiones que atraviesan a los trabajadores no están exentas de miradas y posicionamientos políticos y sectoriales que a veces no se discuten, no se hacen aportes y tampoco se presentan alguna propuesta alternativa”.

De todos modos, aseguró que “si la Resolución 4908 no es lo que le hace bien a Enfermería, entonces actuaremos en consecuencia”.