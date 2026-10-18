Proponen declarar Patrimonio Histórico-Cultural al edificio del Archivo General de Entre Ríos

Un proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone declarar Patrimonio Histórico-Cultural de la provincia al inmueble donde funciona una de las sedes del Archivo General, ubicado en Alameda de la Federación 222 de Paraná, confirmó AIM.

La iniciativa, impulsada por el legislador José María Kramer, apunta a fortalecer la protección de un espacio vinculado con la conservación de documentos fundamentales para reconstruir la historia política, institucional y social entrerriana.

La propuesta establece que “el edificio quede incorporado al régimen de protección, conservación y salvaguarda previsto en la ley provincial 10.911 de Patrimonio Cultural Provincial Material e Inmaterial. También contempla su inscripción en el Registro Único de Bienes Declarados Patrimonio Cultural Material o Inmaterial de Entre Ríos”.

En ese sentido, el proyecto dispone que “cualquier intervención que implique modificaciones, reformas, restauraciones, reparaciones, demoliciones parciales o totales, cambios de destino u otras actuaciones que pudieran afectar las características del inmueble deberá ajustarse a la legislación vigente”.

Asimismo, fija que “la autoridad de aplicación, en coordinación con los organismos provinciales competentes, deberá promover medidas destinadas a garantizar su conservación, protección, mantenimiento y puesta en valor, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de preservación de los documentos que allí se custodian”.

Un espacio fundamental para la memoria entrerriana

En los fundamentos de la iniciativa, Kramer destacó la importancia institucional y cultural del Archivo General de Entre Ríos, cuyos antecedentes se remontan al siglo XIX y están estrechamente vinculados con el proceso de organización del Estado provincial.

El legislador sostuvo que “la propuesta procura fortalecer la protección de un espacio de significativa relevancia institucional y cultural, directamente relacionado con la preservación de la memoria documental entrerriana y con la conservación de fuentes indispensables para conocer la historia, las instituciones y la identidad provincial”.

El Archivo General reconoce entre sus antecedentes un decreto del 4 de mayo de 1860, durante la gobernación de Justo José de Urquiza, mediante el cual se dispuso la organización del despacho ministerial y se encomendó a sus funcionarios el mantenimiento de los archivos correspondientes.

Posteriormente, en 1879, se autorizó al Poder Ejecutivo a destinar fondos para su organización, mientras que el 3 de junio de 1880 se sancionó una ley que estableció los recursos necesarios para su funcionamiento. Esta última fecha es considerada fundacional para la institución.

Con el transcurso de las décadas, el organismo incorporó documentación procedente de distintas dependencias estatales, entre ellas los ministerios, los tribunales, el Registro Civil, el Registro de la Propiedad y el Poder Legislativo.

En 1932, bajo la dirección del poeta e historiador Guillermo Saraví, avanzó en la organización, clasificación y descripción de sus fondos documentales, consolidando su función como repositorio de la memoria histórica provincial.

La historia del edificio

El inmueble de Alameda de la Federación 222 fue incorporado a la infraestructura del Archivo General a comienzos de este siglo, en el marco de un proceso de ampliación de los espacios destinados a la conservación documental.

Según los fundamentos del proyecto, durante 2002 comenzaron las gestiones para adquirir la propiedad, entonces ubicada en calle Bernardino Rivadavia 222 y perteneciente a Ricardo Martín Gaitán.

La compra fue realizada por la Asociación Cooperadora BIPER de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, mediante un subsidio otorgado por el Directorio del Túnel Subfluvial Hernandarias, con destino al Archivo General.

En noviembre de 2003 se inauguró allí una nueva sede, que desde entonces forma parte de la infraestructura institucional destinada a la custodia, organización, conservación y consulta de documentación histórica.

Actualmente, el Archivo General cuenta con dos sedes en Paraná. La ubicada en Buenos Aires 282, construida para albergar al entonces Archivo Histórico y Administrativo y al Museo Histórico Martiniano Leguizamón, ya posee reconocimiento patrimonial mediante el decreto provincial 6679 de 2023.

La iniciativa de Kramer busca complementar esa protección mediante la incorporación del edificio de Alameda de la Federación al patrimonio histórico-cultural provincial.

Proteger los documentos y los espacios que los resguardan

Uno de los argumentos centrales del proyecto es que la preservación del patrimonio documental no puede desvincularse de las condiciones edilicias e institucionales necesarias para garantizar su conservación.

En los fundamentos se señala que, si bien los fondos documentales poseen un valor patrimonial propio, el inmueble constituye el espacio físico donde se desarrollan tareas esenciales para su custodia, organización, consulta e investigación.

En esa línea, se advierte que la protección del patrimonio documental trasciende la conservación material de los documentos, ya que supone preservar fuentes que permiten reconstruir decisiones, acontecimientos, instituciones y transformaciones de la sociedad entrerriana a lo largo del tiempo.

La declaración permitiría, además, establecer controles específicos sobre las intervenciones que pudieran comprometer las características, la conservación o el destino del edificio.

De esta manera, el proyecto plantea que la protección del Archivo General no se limite a los documentos que conserva, sino que también alcance a los espacios físicos donde se desarrolla una función pública esencial para la investigación histórica, el acceso a la información y la transmisión de la memoria colectiva.

La iniciativa deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo para convertirse en ley.