Transparencia y Ética Pública: El miércoles habrá reunión de comisión del Senado

Para el miércoles 21 a la hora 11 se programó una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde se analizarán los cambios a la iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

El Expediente N° 26.785, proyecto de ley Sobre Transparencia y Ética Pública, será nuevamente puesto a consideración entre los senadores miembros de las comisiones de Legislación General, que preside Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón), y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que encabeza Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos).

El proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo reglamenta los Artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos, y en su primer artículo establece que tiene por objeto regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública. Tiene como finalidad brindar publicidad, transparencia y ficha limpia de las personas humanas y de sus actos jurídicos.

Asimismo, establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de sus tres poderes sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones particulares o similares para algunos funcionarios y empleados públicos en particular.

La reunión se llevará a cabo en la Sala de Comisiones del Senado, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno.