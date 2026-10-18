Oct 18

Transparencia y Ética Pública: El miércoles habrá reunión de comisión del Senado

Para el miércoles 21 a la hora 11 se programó una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde se analizarán los cambios a la iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

El Expediente N° 26.785, proyecto de ley Sobre Transparencia y Ética Pública, será nuevamente puesto a consideración entre los senadores miembros de las comisiones de Legislación General, que preside Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón), y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que encabeza Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos).

El proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo reglamenta los Artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos, y en su primer artículo establece que tiene por objeto regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública. Tiene como finalidad brindar publicidad, transparencia y ficha limpia de las personas humanas y de sus actos jurídicos.

Asimismo, establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de sus tres poderes sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones particulares o similares para algunos funcionarios y empleados públicos en particular.

La reunión se llevará a cabo en la Sala de Comisiones del Senado, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno.

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.