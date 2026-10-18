Oct 18

Defensa Civil de Entre Ríos coordinó acciones preventivas con municipios de Gualeguay y Gualeguaychú

En el marco de las medidas preventivas por el fenómeno de El Niño, el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, recorrió este jueves las ciudades de Gualeguay y Gualeguaychú, donde mantuvo encuentros con autoridades municipales, representantes de las fuerzas armadas, de seguridad y bomberos voluntarios para evaluar las capacidades de respuesta ante posibles emergencias y fortalecer la coordinación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).

Durante las reuniones se analizaron los recursos humanos y logísticos disponibles en ambas localidades, así como los mecanismos de articulación entre los municipios y los organismos que intervienen ante situaciones de emergencia.

En Gualeguay, Chanenko también recorrió, junto a la intendenta Dora Bogdan y funcionarios municipales, los trabajos que lleva adelante el municipio para mejorar las defensas hídricas y optimizar el escurrimiento del agua. Las tareas incluyen la limpieza de canales y derivaciones de agua, además de intervenciones destinadas a incrementar la capacidad de drenaje y el funcionamiento del sistema de bombeo.

Estas acciones forman parte de los trabajos preventivos orientados a mejorar el manejo del agua y fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad ante eventuales contingencias climáticas.

La recorrida se enmarca en las tareas de coordinación y planificación que impulsa el Gobierno de Entre Ríos a través de Defensa Civil de la provincia junto a los gobiernos locales, con el objetivo de fortalecer la organización de los equipos de respuesta, evaluar los recursos disponibles y mejorar la preparación ante posibles emergencias.

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