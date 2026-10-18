El Gobierno de Entre Ríos realizó una nueva entrega de kits deportivos a instituciones educativas del departamento La Paz, con el propósito de acompañar el desarrollo de las actividades físicas y deportivas en el ámbito escolar y fortalecer los recursos disponibles para el aprendizaje a través del juego.

La entrega se llevó adelante en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas de La Paz y contó con la presencia del director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, en representación del Gobierno provincial; la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko; y la directora departamental de Escuelas, Alejandra Marusich.

La acción se enmarca en el trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y el Consejo General de Educación (CGE), para acercar materiales deportivos a las instituciones educativas y acompañar el desarrollo de propuestas vinculadas al juego, la actividad física y el deporte.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, a cargo de Sebastián Uranga, en articulación con CTM y el Consejo General de Educación.

Entre las instituciones educativas destinatarias se encuentran las escuelas Nº 7 San Lorenzo, Nº 24 Don Segundo Sombra, Nº 40 República de la Provincia, Nº 48 Carlos M. Onetti, Nº 29 Alfonsina Storni, Nº 26 Leopoldo Lugones, Nº 30 Fray Mamerto Esquiú, Nº 41 José Manuel Estrada, Nº 59 José Sixto Álvarez, Nº 72 Río de Janeiro, Nº 110 Batalla de Don Gonzalo, Nº 9 Juan Bautista Azopardo, Nº 91 República de Argentina y Nº 104 José Gervasio Artigas.

Asimismo, recibieron materiales las instituciones de educación integral EEI N.º 14 María Montessori, EEI N.º 23 Luisa Garnier y CEI N.º 10.