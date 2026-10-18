Nueva fecha de capacitación para actuar ante reacciones alérgicas graves en las escuelas

El Consejo General de Educación (CGE) junto al Ministerio de Salud de la provincia realizarán una nueva jornada de formación el 22 de octubre, destinada a docentes, equipos directivos y representantes legales de instituciones educativas. La propuesta busca fortalecer la prevención y la respuesta ante reacciones alérgicas graves, en el marco de la Ley Provincial Nº11.242 Matías Colaprete.

La actividad tendrá lugar el próximo 22 de octubre, de 10 a 12 en la Escuela Hogar de Paraná y estará a cargo de profesionales médicos de la cartera sanitaria provincial. La propuesta es organiza de manera conjunta con el Ministerio de Salud y es coordinada por la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE. Está dirigida a docentes, equipos directivos y representantes legales de instituciones educativas de toda la provincia.

Durante la jornada se brindarán herramientas para la prevención, el reconocimiento temprano de síntomas y la actuación adecuada ante una reacción alérgica grave que pueda afectar a integrantes de la comunidad educativa. La capacitación se enmarca en la Ley Provincial Nº 11.242 Matías Colaprete, impulsada por el Ministerio de Salud, que establece la aplicación obligatoria de protocolos de prevención y actuación ante anafilaxia en establecimientos educativos de todos los niveles, además de contemplar la formación periódica del personal para responder de manera inmediata ante estas emergencias.

La anafilaxia es una reacción alérgica grave y de rápida aparición que puede comprometer las vías respiratorias y provocar una disminución peligrosa de la presión arterial, por lo que requiere atención médica urgente. La normativa lleva el nombre de Matías Colaprete, un joven paranaense cuyo fallecimiento a raíz de una reacción alérgica grave impulsó una iniciativa ciudadana para fortalecer la prevención y la respuesta ante estas situaciones, ante esto surge esta formación que apunta a promover entornos educativos más seguros para las comunidades educativas de toda la provincia.