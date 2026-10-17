Enersa realiza trabajos para la construcción de la nueva Estación Transformadora Viale

Con una inversión total superior a los 18 mil millones de pesos, el proyecto integral permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento eléctrico y acompañar el desarrollo productivo de Viale y su zona de influencia.

Enersa desarrolla trabajos de nivelación del terreno y zanjeo para la instalación de la malla de puesta a tierra, junto con otras tareas civiles necesarias para la futura Estación Transformadora Viale. Estas intervenciones forman parte de un proyecto destinado a mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico de la región.

La iniciativa comprende la construcción de una Estación Transformadora digital, con una capacidad de diseño de 80 MVA, una Línea de Alta Tensión de 132 kV y 30 kilómetros de extensión que conectará Crespo con Viale, además de trabajos civiles y de montaje que también afectan a la ET Crespo. La inversión total prevista supera los 18.000 millones de pesos, de los cuales 11.260 millones corresponden a obra civil y montaje, a lo que se suma el equipamiento que será provisto por Enersa.

La nueva ET Viale será la primera Estación Transformadora digital de Entre Ríos. Esta tecnología permitirá mejorar la confiabilidad, flexibilidad y capacidad de monitoreo del sistema eléctrico, además de optimizar las tareas de operación y mantenimiento.

Mayor capacidad eléctrica para el desarrollo regional

La nueva infraestructura permitirá responder a la creciente demanda energética y generar mejores condiciones para la expansión urbana, comercial e industrial de Viale y su zona de influencia.

En este sentido, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó la importancia de concretar un proyecto esperado durante más de dos décadas. “Son más de 20 años esperando esta obra, no solamente para Viale, sino para toda su zona de influencia. Esta Estación Transformadora y esta línea van a alimentar no solo a la ciudad, sino también a todo el cordón productivo, el parque industrial y el desarrollo avícola que se está dando en la zona”, expresó.

Asimismo, remarcó que la intervención permitirá atender una de las necesidades prioritarias del sistema eléctrico provincial. “Para la Empresa es una obra más que importante, uno de nuestros puntos críticos a resolver. Como dice el Gobernador, cada peso donde tiene que ir, dando respuestas concretas a las demandas y al crecimiento de la provincia”, afirmó.

El proyecto fue puesto en marcha el 7 de julio de 2026, durante una actividad encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al intendente de Viale, Carlos Weiss, y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

Los trabajos están a cargo de COEMYC S.A. – SAPYC S.R.L. – UT, con un plazo de ejecución previsto de 600 días y habilitación estimada para febrero de 2028.

Mientras se ejecuta la obra, Enersa prevé la instalación de grupos generadores de respaldo durante el verano 2026-2027, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la demanda eléctrica en caso de resultar necesario.

Esta obra forma parte de la planificación de Enersa para atender las necesidades del sistema eléctrico provincial y acompañar el desarrollo de los entrerrianos.(Fuente: ENERSA)