Oct 17

¡María Grande celebra sus 122 años!

Se viene un nuevo aniversario de nuestra ciudad y lo festejamos con una propuesta para disfrutar en comunidad: feria de artesanos y emprendedores, música y shows en vivo para compartir una gran noche.

📅 Sábado 31 de octubre
⏰ Desde las 18:00 hs
📍 Predio de la terminal

🎤 Artistas y grupos en escena:
– Diego Mait
– Pinceladas de Rock
– Hermanos Gotte
– Klandestino

💃 También se presentarán:
– Academia de Danzas, Heel’s
– Academia de Danzas folclóricas argentinas, Flor de Lis
– Taller Municipal de Folclore Amanecer Criollo

Además habrá expositores, cantina a cargo de instituciones educativas y deportivas y muchas sorpresas más.

¡Prepará tu sillón y vení con tu familia y amigos a disfrutar de una gran noche!
🎊 ¡Preparáte para vivir la fiesta de nuestra ciudad!

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