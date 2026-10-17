¡María Grande celebra sus 122 años!

Se viene un nuevo aniversario de nuestra ciudad y lo festejamos con una propuesta para disfrutar en comunidad: feria de artesanos y emprendedores, música y shows en vivo para compartir una gran noche.
📅 Sábado 31 de octubre
⏰ Desde las 18:00 hs
📍 Predio de la terminal
🎤 Artistas y grupos en escena:
– Diego Mait
– Pinceladas de Rock
– Hermanos Gotte
– Klandestino
💃 También se presentarán:
– Academia de Danzas, Heel’s
– Academia de Danzas folclóricas argentinas, Flor de Lis
– Taller Municipal de Folclore Amanecer Criollo
Además habrá expositores, cantina a cargo de instituciones educativas y deportivas y muchas sorpresas más.
¡Prepará tu sillón y vení con tu familia y amigos a disfrutar de una gran noche!
🎊 ¡Preparáte para vivir la fiesta de nuestra ciudad!