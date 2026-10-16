HASENKAMP SE UNE EN LA 44.ª PEREGRINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Hoy 16 y sábado 17 de octubre, nuestra comunidad volverá a caminar 90 km que unen la Ermita de Hasenkamp con el Santuario de “La Loma” en Paraná, bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”.

Son kilómetros de promesas, oraciones, agradecimientos y emociones compartidas.

Cada paso lleva una historia, una intención y una esperanza; y cada año, más peregrinos se suman a este encuentro que trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de unión para Hasenkamp y los pueblos vecinos.

📢 Por este motivo, mediante el Decreto N.º 202/2026, la Municipalidad de Hasenkamp declaró asueto administrativo a partir de las 12 horas del viernes 16 de octubre, acompañando esta manifestación de fe y facilitando la participación de quienes forman parte de esta experiencia.

✨ Que María acompañe cada paso de los peregrinos y que esta nueva edición nos encuentre unidos, con el corazón abierto y renovando el deseo de construir, entre todos, un mundo más humano.