El Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), llevó a Viale una nueva edición de Emociones en Familia, una iniciativa gratuita que recorre distintas localidades para promover una crianza basada en la escucha, el respeto y el cuidado. La actividad se realizó este jueves en el Salón Cultural, con la participación de familias, docentes y profesionales.

Emociones en Familia llegó a Viale con herramientas prácticas para afrontar los desafíos de la crianza

En ese marco, el presidente municipal de Viale, Carlos Weiss, dio la bienvenida y expresó: “Para nosotros este evento es muy importante, el Estado debe estar presente en brindar herramientas para quienes están con la niñez y la juventud en estas épocas complejas donde somos atravesados por distintas problemáticas”.

Por su parte, la presidente del Copnaf, Clarisa Sack, manifestó: “Queremos que hablar de crianza, emociones y vínculos sea parte de una agenda de promoción que llegue a nuestras comunidades. Como Estado, queremos acercar herramientas a quienes cuidan y abrir diálogos constructivos hacia las familias”.

Durante el taller, a cargo de la licenciada en Psicología Lucía Franchi, especialista en educación emocional, crianza respetuosa y bienestar, se abordaron situaciones habituales como los enojos, las frustraciones, los miedos y la importancia de establecer límites. Mediante una dinámica participativa, los asistentes reflexionaron sobre sus propias reacciones y conocieron estrategias para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes desde su rol como adultos responsables.

Emociones en Familia forma parte de las políticas de promoción de derechos y prevención que desarrolla el Copnaf. Su recorrido por la provincia busca generar espacios de intercambio con quienes tienen responsabilidades de cuidado, para favorecer respuestas tempranas ante las dificultades y contribuir al bienestar familiar.

La actividad fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante y contó con la presencia de la viceintendente Alejandrina Bruno y las concejales Irina Mohr y Guillermina Degaudensio; el secretario de gobierno municipal, Albano Salcedo y la secretaría de desarrollo social y humano, Bibiana Rojas. También acompañaron la actividad la coordinadora provincial de articulación estratégica, Yohana Fucks y la directora Departamental de Escuelas, departamento Paraná, Silvia Faure.

El próximo encuentro será el 30 de octubre en Concepción del Uruguay. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario que se encuentra adjunto.