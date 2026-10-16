CERRITO: ABUELOS EN ACCIÓN EN ENCUENTRO DE TEJO EN PARANÁ

El pasado sábado, un grupo de adultos mayores de Abuelos en Acción participó del Encuentro de Tejo realizado en Paraná, en el marco del 30.º aniversario del Centro de Jubilados “19 de Septiembre”.

La jornada fue una oportunidad para compartir una actividad deportiva, disfrutar del encuentro con otras delegaciones y celebrar los espacios de participación y recreación para las personas mayores.

Desde el Municipio de Cerrito felicitamos a los participantes por sumarse a esta propuesta y representar a nuestra comunidad. 👏💙