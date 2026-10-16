Enerva y CAMARCO Entre Ríos firmaron un acuerdo para abordar inversiones en redes eléctricas

El convenio busca acompañar el desarrollo de nuevos emprendimientos urbanísticos en Entre Ríos mediante el análisis de alternativas para las inversiones privadas destinadas a extender el suministro eléctrico.

Enersa y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Delegación Entre Ríos, firmaron un convenio marco de colaboración y asistencia técnica para estudiar mecanismos que permitan compensar las inversiones realizadas por desarrolladores privados en obras de extensión de redes eléctricas.

El acuerdo fue suscripto en Paraná por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el vicepresidente de CAMARCO Entre Ríos, Gastón Grand.

La iniciativa responde a inquietudes planteadas por el sector de la construcción sobre los recursos que deben destinarse a la infraestructura necesaria para abastecer nuevos emprendimientos inmobiliarios. A partir de este trabajo conjunto, ambas instituciones buscarán elaborar propuestas que contemplen las necesidades de los desarrolladores y las condiciones del sistema de distribución.

Una mesa de trabajo conjunta

Enersa y CAMARCO conformarán una mesa integrada por representantes de ambas entidades para analizar experiencias y posibles soluciones. Las conclusiones podrán ser elevadas a las autoridades provinciales, responsables de evaluar y aprobar eventuales modificaciones a los mecanismos vigentes.

De esta manera, el convenio establece un espacio de cooperación para abordar una problemática vinculada al crecimiento urbano y las necesidades de infraestructura energética de Entre Ríos.