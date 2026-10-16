Presentación del Proyecto de Presupuesto 2027

En cumplimiento con los plazos constitucionales, el gobernador Rogelio Frigerio envió a la Legislatura el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal 2027. En el mensaje de remisión, el Ejecutivo remarcó que se trata de un presupuesto “equilibrado” que consolida el orden fiscal y prioriza la inversión en infraestructura vial y vivienda.

El proyecto ingresó formalmente a la Legislatura conforme a los términos del artículo 175º, inciso 8º, de la Constitución Provincial, respetando el marco constitucional que otorga al Poder Legislativo la atribución de fijar el presupuesto de gastos y recursos (artículo 122º, inciso 8º).

Un presupuesto por programas e integración macrofiscal

En el mensaje dirigido a los legisladores, el Poder Ejecutivo subrayó la adopción de la técnica de presupuesto por programas, la cual permite una ejecución presupuestaria orientada a metas físicas y financieras, garantizando un control de gestión más eficaz y eficiente.

Para la formulación de las estimaciones, la gestión provincial tomó como referencia las pautas y variables macroeconómicas trazadas por el Gobierno Nacional en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2027, en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Leyes Nº 25.917, Nº 9.592 y Nº 10.599).

Ejes centrales: equilibrio, infraestructura y servicios esenciales

El Ejecutivo provincial resumió los pilares del proyecto elevado:

Sostenibilidad y Deuda: Se destaca que el Presupuesto 2027 es equilibrado y cumple estrictamente con las reglas de responsabilidad fiscal, manteniendo los servicios de la deuda provincial muy por debajo de los límites legalmente permitidos.

Inversión Pública: A partir del ordenamiento de las cuentas públicas, se prevé un incremento significativo de la inversión en infraestructura vial, soluciones habitacionales y equipamiento para las áreas de salud, educación y seguridad.

Prioridad Social: Se ratifica el sostén de las partidas destinadas a salud, educación, desarrollo humano y protección social.

Sin Garantías ni Avales: El Ejecutivo precisó que no se incluyeron previsiones para el otorgamiento de garantías y/o avales durante el ejercicio 2027, en cumplimiento con el artículo 23º de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Presupuesto Plurianual 2027-2029

En el mismo escrito, se informó a la Legislatura que, como documento complementario e informativo, antes del 30 de noviembre se remitirá el Presupuesto Plurianual para el período 2027–2029, con el objeto de establecer un horizonte fiscal de mediano plazo que facilite la toma de decisiones estratégicas.

Finalmente, el Gobernador enfatizó que el proyecto enviado no constituye únicamente una previsión financiera, sino “un instrumento de gestión para mejorar la competitividad de la Provincia y ampliar las oportunidades de todos los entrerrianos”, por lo que solicitó formalmente su pronto tratamiento y sanción a la Legislatura provincial.