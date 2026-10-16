Manos Entrerrianas invita a elegir regalos para el Día de la Madre en Plaza Mansilla

El Ministerio de Desarrollo Humano realizará este viernes 16 de octubre, de 17 a 23, una edición especial de la feria de la marca colectiva provincial. Habrá productos artesanales, patio gastronómico, espectáculos en vivo y espacios institucionales de información y orientación en el marco del Mes Rosa y de las acciones de prevención de la violencia de género.

La Feria de Manos Entrerrianas reunirá en Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, a emprendedores de distintos puntos de la provincia que ofrecerán sus producciones artesanales. La actividad será una oportunidad para encontrar regalos para el Día de la Madre y acompañar el trabajo de quienes forman parte de la marca colectiva. Durante la jornada también habrá un espectáculo en vivo de la Banda de la Policía de Entre Ríos y una actividad de yoga coordinada junto al área de Cultura, abierta a mujeres y varones.

La secretaria de Integración Económica y Desarrollo Comunitario del Ministerio, Nancy Ballejos, destacó el trabajo articulado con otras áreas e instituciones para ampliar las actividades de la jornada. “La propuesta es convocar a emprendedores que forman parte de la marca para que puedan ofrecer sus trabajos para los regalos a las madres”, señaló, y agregó que la iniciativa se complementará con acciones vinculadas al cuidado y la prevención.

En el marco del Mes Rosa, la Liga Argentina de la Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) Concordia y el Instituto Provincial del Cáncer (IPC) brindarán información sobre el cáncer de mama y orientación para acceder a estudios, con el objetivo de acercar recursos a la comunidad y promover los controles de salud. También participarán el Punto Móvil de la Dirección de Mujeres, que ofrece orientación ante situaciones de violencia por motivos de género, y el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación, con información y asesoramiento sobre prevención de las violencias y derechos de las mujeres.

La Secretaría invitó a la comunidad a acercarse a estos espacios y destacó la importancia de facilitar información y herramientas de acompañamiento. Asimismo, señaló que las actividades se desarrollan con recursos del Fondo Especial de Economía Social, financiado a través del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), destinados al desarrollo de este tipo de iniciativas.