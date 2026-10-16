Frigerio visitó Longvie, una empresa con 108 años que continúa invirtiendo en Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la planta industrial de la firma Longvie en la capital provincial en el marco de su 108 aniversario. En la oportunidad, el mandatario pudo conocer los proyectos de expansión y capacidad productiva de la empresa. Destacó en ese marco el valor de la articulación público-privada para generar empleo y competitividad.

El mandatario recorrió este jueves la fábrica de la empresa Longvie en el Parque Industrial de Paraná, donde se interiorizó sobre la capacidad operativa de la planta y las proyecciones de inversión productiva en el territorio entrerriano. Durante la jornada, en la que también participó el secretario de Industria, Comercio y Minería de la provincia y coordinador de la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos, Catriel Tonutti; las autoridades pudieron observar los esquemas de producción de artículos del hogar, y conocer las iniciativas de innovación tecnológica y la inserción de la firma en mercados nacionales e internacionales.

En ese marco, el mandatario provincial ratificó el compromiso de la gestión estatal de acompañar al sector privado. Señaló que “el Estado tiene que servir para facilitarle la vida al inversor, al empresario, para ayudarlo a bajar los costos, a mejorar la competitividad. Y en eso estamos hace 33 meses en la provincia, trabajando con ese norte”. Asimismo, remarcó que “el que genera riqueza es el sector privado”, y que la labor gubernamental consiste en “brindar buenos servicios públicos y trabajar para que el sector privado tenga un contexto más favorable, precisamente para incrementar la inversión y los niveles de empleo privado”.

Al referirse a la empresa que visitaba el mandatario afirmó que “es una industria muy importante de la Argentina, que tiene 108 años de vida, y más o menos la mitad de su vida la tienen acá en nuestra provincia, en Paraná”. Destacó que “siguen creciendo y apostando. Estuvimos viendo las inversiones que hicieron, tomando gente. Y siempre es una satisfacción saber que tenemos empresas como Longvie que siguen apostando a la industria nacional, a seguir creciendo, a desarrollarse”.

Por su parte, el presidente y CEO de Longvie, Eduardo Raúl Zimmermann, destacó la importancia estratégica del trabajo conjunto con la gestión provincial. Al referirse al vínculo institucional afirmó que “traccionar la relación público-privado es clave” y celebró la sintonía con las autoridades al señalar: “Creo que lo tienen totalmente claro, eso me da mucha satisfacción”. Asimismo, el directivo valoró “la ayuda que podamos tener del gobernador y de todos los de la provincia”, asegurando que contar con ese acompañamiento “realmente motiva mucho” para continuar impulsando la actividad industrial y el desarrollo productivo en Entre Ríos.