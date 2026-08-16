Escándalo en Patronato: Hinchas agredieron a jugadores en la llegada al estadio

Un grupo de hinchas increpó al plantel de Patronato cuando la delegación llegó al estadio tras el 3 a 0 ante Colón en Santa Fe ayer

El arquero Alan Sosa y el defensor Facu Díaz recibieron golpes e intervino personal de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos.

El Rojinegro venía de ser goleado por Colón por 3 a 0 en el estadio Brigadier López, en un partido correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional. La caída estiró una preocupante racha de 10 partidos sin ganar que mantiene al equipo en zona de descenso.

Los jugadores fueron sorprendidos por un grupo de simpatizantes en la llegada al estadio del club. El arquero Alan Sosa recibió un golpe, al igual que el defensor Facu Díaz. Por el hecho intervino personal de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que trabajó para contener la situación en el lugar.

Una crisis que no frena

La agresión se da en el peor momento institucional del Patrón. El equipo no gana desde hace dos meses y sigue hundido en la parte baja de la tabla, después de igualar 2 a 2 ante Colegiales en la fecha anterior. A eso se suma el reclamo salarial que el propio Alan Sosa expuso en público durante la última semana, cuando confirmó que gran parte del plantel todavía no cobró los sueldos de mayo y junio.

AHORA Foto: Gabriel Obelar.