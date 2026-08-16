La Cinemateca Entre Ríos visitará Hasenkamp

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, se suma a los festejos por los 120 años de la ciudad de Hasenkamp. Este martes, realizará una actividad abierta al público de relevamientos de materiales de archivos y la proyección de una película.

La actividad se llevará a cabo este martes 18 de agosto a las 19 en la escuela municipal de Artes y Oficios (Sarmiento 370), con acceso libre y gratuito. Se proyectará la película Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain (Argentina, 1981).

También se realizará un recorrido de relevamiento de materiales y archivos audiovisuales de diferentes instituciones, con el fin de planificar un trabajo de rescate y preservación que brindará la posibilidad de reflexionar acerca de la importancia de preservar la memoria de la comunidad local.