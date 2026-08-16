Ago 16

Senado: Comisiones, audiencias públicas y llamado a sesión

Los senadores se reunirán en comisiones martes y miércoles para abordar proyectos de ley sobre temas productivos, de comunas, consorcios camineros, y declaraciones de ciudadanos ilustres. Así también se realizarán las audiencias públicas para los cargos de titular y tres vocales del Consejo General de Educación. En tanto hay convocatoria a sesión ordinaria en el marco del 147º Período Legislativo.

En la sala de comisiones, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, el martes 18 a la hora 10:00 se llevará adelante una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. El tema es el expediente N° 28950: proyecto de ley por el que se eleva a la Primera Categoría a la Comuna Ingeniero Sajaroff, del Departamento Villaguay.

A la hora 11:00 se programó un encuentro de la Comisión de Producción para continuar con el análisis de dos expedientes: N° 15709, proyecto de ley por el que se establece que la actividad del matarife debe considerarse como actividad productiva industrial. Expediente N° 15713: proyecto de ley por el que se establece que la actividad de incubación de huevos para la producción de aves de postura y de aves para la producción de carne será considerada como actividad productiva asimilable a la actividad industrial. Para esta reunión están convocados integrantes de la Administradora Tributaria de Entre Ríos.

Desde las 12:00 habrá reunión conjunta de las Comisiones de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, Legislación General, y Obras Públicas, para avanzar con los expedientes N° 27.070 – 25.904 – 24.890- 15.070 unificados, proyecto por el que se crea el Régimen de Consorcios Camineros.

Por último para las 13:00 hs. se convocó a reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, y de Mercosur, Turismo y Deportes. En este marco se tratarán dos expedientes: N° 27.010, por el que se declara ciudadano ilustre Post-Morten de la Provincia de Entre Ríos al Sr. Rómulo “Rulo” Acosta, reconocido acordeonista entrerriano fallecido el 28 de enero de 2024. Expediente N° 26.819: Por el que se declara ciudadano ilustre de la Provincia de Entre Ríos al Sr. Marco Amadeo Egidio Tosi.

Miércoles 19

La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos llevará adelante Audiencias Públicas en el recinto de la Cámara de Senadores.

9:00 Hs. Cr. Carlos Fabricio Cuenca, Director General de Escuelas Provincia de Entre Ríos. Expediente N° 15704

9:30 Hs. Lic. Damián Enrique Schmidt, Vocal del Consejo General de Educación Provincia de Entre Ríos. Expediente N° 15.706

10:00 Hs. Prof. Mónica Soledad Masetto, Vocal del Consejo General de Educación Provincia de Entre Ríos. Expediente N° 15.705

10:30 Hs. Prof. Gustavo Luis Blanc, Vocal del Consejo General de Educación Provincia de Entre Ríos. Expediente N° 15.707

Sesión

Los legisladores están llamados a sesión ordinaria en el marco del 147º Período Legislativo para los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente. Como es habitual, la sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

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