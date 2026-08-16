La vicegobernadora acompañó la apertura del Rally Entrerriano en Hernández

La vicegobernadora Alicia Aluani participó de la largada promocional de la 4ª fecha del Rally Entrerriano “Campeonato Río Uruguay Seguros 2026”, que tiene como sede a la localidad de Hernández, departamento Nogoyá.

La ceremonia de largada simbólica tuvo lugar este viernes por la noche en la Explanada Mural a Diego Maradona ubicada en el Predio del Ferrocarril de Hernández. La competencia se desarrolla en el marco del Campeonato Río Uruguay Seguros 2026 que tiene lugar del 14 al 16 de agosto tras la reprogramación de la misma. La fecha contempla un trazado de tres días, con ocho pruebas especiales y un recorrido por la zona rural.

Junto a la vicegobernadora estuvieron presentes el intendente de Hernández, Luis Gaioli; el presidente municipal de Aranguren, Luis Siebenlist; el representante del Rally Entrerriano e integrante de la organización y directivo de la categoría, Diego Neuherz; y el secretario de Gobierno y Deportes de la Municipalidad de Hernández, Sebastián Caminos.

Previo a la largada promocional, tuvo lugar una conferencia de prensa con las autoridades y, posteriormente, una charla técnica dirigida a los pilotos. En ese marco, la vicegobernadora brindó unas palabras alusivas al evento. En primer lugar agradeció a las autoridades municipales de Hernández por la invitación y destacó que “es una fiesta deportiva”. A su vez, remarcó la importancia de este tipo de encuentros para la localidad y para el Gobierno de Entre Ríos: “Es una oportunidad para que se movilice el turismo y se dinamice la economía regional”.

Asimismo, valoró la “territorialidad” del deporte, que permite “conectar los caminos rurales con las aldeas y pueblos”. Al finalizar, felicitó el esfuerzo de la organización municipal y puso en valor la participación de “vecinos, clubes, bomberos, emergencia, policía, y el público fierrero que acompaña este deporte”.

A su turno, el intendente Luis Gaioli agradeció el acompañamiento de la vicegobernadora, “que nos está apoyando continuamente”; de las autoridades del Rally Entrerriano por “apostar” e impulsar la competencia en la localidad; y de su par municipal, el intendente de Aranguren, por el “trabajo mancomunado”.

En ese contexto, indicó que “es la primera vez que tenemos que encarar este desafío”, y expresó que “esperan estar a la altura de la circunstancia y brindar un espectáculo deportivo de nivel provincial”. De esa manera, manifestó: “Esperamos que los pilotos, que son los protagonistas de este evento, puedan disfrutar de los circuitos que elegimos con mucho cuidado y trabajo para que se sientan cómodos y seguros”. “Que este circuito sea una opción válida para el futuro y las próximas ediciones del Rally Entrerriano”, concluyó Gaioli.

Por último, el representante del Rally Entrerriano, Diego Neuherz, expresó que “es un orgullo tener por primera vez a Hernández, luego de 36 años”. En relación con la trayectoria de la categoría, detalló que “es la ciudad número 63 que visitamos desde 1990”. También agradeció el esfuerzo y el trabajo del municipio y destacó que, a pesar del clima, “redoblaron esfuerzos”. “Ojalá podamos cerrar este fin de semana de la mejor manera y que el año que viene nos tenga nuevamente por aquí”, señaló.

Otras presencias

Acompañaron además la viceintendente de Hernández, Claudia Morales; la secretaria de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; pilotos y sus familiares; periodistas; y vecinos de la localidad y la zona.