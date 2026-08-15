LA LLUVIA NO CORTO LA FIESTA EN HERNANDEZ.

La cuarta fecha del Rally Entrerriano RUS comenzó con el mal clima como uno de sus principales protagonistas, en la noche de ayer una débil llovizna volvió a mojar los caminos, lo que hizo que hoy por la mañana se mandar a las Tripulaciones a volver a recorrer los tramos, luego de una mañana donde parecía que el clima daría un respiro la lluvia volvió minutos antes de que se largue la PE1, retrasando unos minutos la largada y provocando la suspensión de la segunda prueba; sobre caminos sumamente resbaladizos se terminaron disputando tres de los cuatro tamos previstos para hoy y hasta el momento Nelson Bonnin y Javier Benitez son los lideres de la General.

Cabe destacar que a pesar del clima a igual que anoche en la Rampa, hoy gran cantidad de publico se acerco a ver el paso de los autos.

LA Clase A6.

Bonnin-Benitez ganan la clase mayor seguidos de Martin y Recardo Baucero, en tanto que Cristian Orcellet y Dario Locher son los terceros.

La Clase N7.

Julio Erpen y Pablo Salbidia fueron quienes sortearon en menos tiempo hoy el barro, segundos marchan Santiago Lambert y Emmanuel Blanc y terceros José Motard-Adrián Morel.

La Clase N7 Light

Federico García y Javier Travichet mandan hasta el momento, en segundo lugar están Lucio Moreira y Walter Maciel y terceros Cesar Martínez y Eduardo Narvay

La Clase N9 16v.

Manuel Cergneux y Diego Saipert fueron hoy los mas rápidos, sus escoltas son Joaquin y Mauricio Blanc y cierran el podio parcial Juan Martínez y Ezequiel Sánchez.

Mañana la Segunda Etapa Arranca a las 9:13hs en La Estacion-Hernández que se repite a la hora 11:44 y se alternan con la PE Hernández-Betbeder que se corre a las 9:41hs y como Power Stage a las 12:12hs.