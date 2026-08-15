Día de la Asunción de la Santísima Virgen María

La Asunción de la Virgen María es una de las celebraciones más importantes del calendario católico, que se conmemora cada 15 de agosto. Esta solemnidad recuerda que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, un acontecimiento que representa esperanza y consuelo para todos los fieles.

De esta forma, la fiesta de la Asunción está ligada a la Ascensión donde se conmemora que Cristo subió al cielo en las dos formas espirituales. Así, en 1950 fue catalogada como dogma de fe por el Papa Pío XII e instaurada la fiesta por todo el clero.celebra la Asunción de María al cielo como uno de los misterios de la fe más importante junto con la Inmaculada Concepción (la del 8 de diciembre).

La celebración de la Asunción rememora que la madre de Jesús fue llevada al cielo en cuerpo y alma por los ángeles de Dios. Este histórico dogma cristiano fue impulsado por San Agustín y aceptado por toda la comunidad eclesiástica. La festividad es la más antigua respecto a esta figura católica, ya que data de la Edad Media.

¿Por qué la figura de la Virgen María es tan relevante para el catolicismo?

Además de su relevancia como madre de la principal figura cristiana, la Virgen fue parte de importantes milagros y acompañó no sólo a Jesús, sino a todos los apóstoles en su recorrido para difundir la fe.

Si se cree en esta religión que los 12 amigos que vivieron con Cristo son sus representantes, es decir los primeros sacerdotes, entonces María fue la impulsora de todos ellos en momentos como la fiesta de Pentecostés cuando el Espíritu Santo los iluminó luego de que Jesucristo abandonara la Tierra.

“En la Asunción contemplamos a María. Ella nos abre a la esperanza a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo, no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra” rezaba el papa Benedicto XVI en 2010.

El fallecido sumo pontífice agregaba que la Virgen simboliza “el arca de la alianza que está en el santuario del cielo” y agregó: “Nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios”.

AIM