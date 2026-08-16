Defensa Civil monitorea las cuencas de los ríos Gualeguay y Gualeguaychú

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil y su Sistema de Alerta Temprana (SAT), informó que mantiene un monitoreo permanente sobre el comportamiento hidrometeorológico en el territorio provincial ante el pronóstico de precipitaciones prolongadas. El período de impacto estimado de este fenómeno meteorológico se extenderá desde este domingo hasta el miércoles de la semana próxima.

Según las proyecciones de precipitación acumulada elaboradas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período comprendido entre el 13 y el 20 de agosto, se prevé un registro de lluvias significativo sobre la región del Litoral. Ante este escenario, el organismo provincial declaró el estado de supervisión técnica, a la espera de las actualizaciones del pronóstico oficial que permitirán ajustar los milimetrajes previstos y delimitar con precisión las zonas de mayor vulnerabilidad.

El esquema de seguimiento se enfoca prioritariamente en dos cuencas estratégicas del territorio entrerriano. Por un lado, se realiza una observación rigurosa del río Gualeguay ante la respuesta proyectada por lluvias en la cuenca media y alta, evaluando posibles impactos en zonas rurales y cascos urbanos ribereños. Por otro lado, se mantiene el monitoreo continuo sobre el río Gualeguaychú para controlar el comportamiento de la cuenca y la efectividad del escurrimiento ante precipitaciones continuas.

En el marco de las medidas preventivas e internas, Defensa Civil se encuentra trabajando con los equipos de las Juntas Municipales ubicadas en las cuencas bajo seguimiento para que inicien revisiones de rutina en sus sistemas de drenaje. Asimismo, se activaron los protocolos de comunicación técnica para agilizar el envío de reportes especiales a las gestiones locales una vez que se consoliden los datos meteorológicos detallados.