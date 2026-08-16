Jóvenes de Cerrito participan en la etapa regional de los Juegos Culturales Entrerrianos

Jóvenes de Cerrito viajaron a Crespo para participar de la etapa regional de los Juegos Culturales Entrerrianos, representando a nuestra ciudad en distintas disciplinas artísticas.

Los participantes son:

🎨 Artes Visuales Bidimensionales: Angelina Berenice Miño y Xiomara Abigail Vega.

💃 Danza Individual: Victoria Weimer Mistrorigo y Camila Molaro.

🕺 Danza en Pareja: Luján Aguiar y Nahuel Benedetich.

La delegación estuvo acompañada por Malena Aguilar, responsable del Área de Cultura

👏 ¡Felicitaciones por representar a Cerrito y mucho éxito, gurises!