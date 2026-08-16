Ago 16

Viale: ¡Se viene Folcloreando 2026!

El flclore nos une, nos identifica y mantiene vivas nuestras raíces. Y este sábado 22 de agosto, Viale vuelve a ser punto de encuentro para disfrutar de nuestra música, nuestras danzas y nuestras tradiciones. 🇦🇷

En el marco de la 3.ª edición de Folcloreando, hoy presentamos a los artistas que nos acompañarán con su danza y su música en una jornada que invita a vecinos y visitantes de toda la región a descubrir y disfrutar Viale a través de nuestra cultura. ✨

💃 Desde las 14:00 hs

📍 Salón Cultural Julia del Carril

Delegaciones y artistas regionales serán protagonistas de una tarde para compartir, celebrar nuestras raíces y vivir una propuesta cultural que también fortalece a Viale como destino turístico, generando espacios de encuentro que invitan a conocer nuestra ciudad, recorrerla y disfrutar de su identidad.

🍽️ Además, habrá servicio de cantina para almorzar y compartir durante la jornada.

🎟️ Entrada libre y gratuita.

📅 Sábado 22 de agosto

📍 Viale, Entre Ríos

¡Folcloreando: una invitación a vivir nuestras tradiciones y a descubrir todo lo que Viale tiene para ofrecer!

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.