Viale: ¡Se viene Folcloreando 2026!

El flclore nos une, nos identifica y mantiene vivas nuestras raíces. Y este sábado 22 de agosto, Viale vuelve a ser punto de encuentro para disfrutar de nuestra música, nuestras danzas y nuestras tradiciones. 🇦🇷
En el marco de la 3.ª edición de Folcloreando, hoy presentamos a los artistas que nos acompañarán con su danza y su música en una jornada que invita a vecinos y visitantes de toda la región a descubrir y disfrutar Viale a través de nuestra cultura. ✨
💃 Desde las 14:00 hs
📍 Salón Cultural Julia del Carril
Delegaciones y artistas regionales serán protagonistas de una tarde para compartir, celebrar nuestras raíces y vivir una propuesta cultural que también fortalece a Viale como destino turístico, generando espacios de encuentro que invitan a conocer nuestra ciudad, recorrerla y disfrutar de su identidad.
🍽️ Además, habrá servicio de cantina para almorzar y compartir durante la jornada.
🎟️ Entrada libre y gratuita.
📅 Sábado 22 de agosto
📍 Viale, Entre Ríos
¡Folcloreando: una invitación a vivir nuestras tradiciones y a descubrir todo lo que Viale tiene para ofrecer!