Frigerio reivindicó las reformas de su gobierno y destacó las transformaciones logradas



El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes una reunión de gabinete ampliado en la que repasó las principales transformaciones impulsadas por su gestión, destacó los resultados alcanzados y convocó a su equipo a profundizar el trabajo y defender activamente el rumbo del gobierno.

Durante el encuentro, Frigerio sostuvo que los avances logrados no deben naturalizarse. Mencionó, entre otros puntos, el pago en término de salarios y jubilaciones en un contexto de caída de los ingresos públicos. “No podemos acostumbrarnos a los logros, porque si nos acostumbramos, de alguna manera no los estamos poniendo en valor frente a la sociedad. Por eso es importante tomar conciencia del camino que estamos llevando adelante”, afirmó.

El gobernador repasó las transformaciones encaradas en áreas sensibles del Estado: el ordenamiento de la obra social provincial (OSER), la reforma del sistema previsional para garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, la centralización de la compra de medicamentos para generar ahorros y mejorar los controles y los cambios en el sistema de comedores escolares. También destacó los resultados de Entre Ríos en las evaluaciones educativas Aprender y la histórica incorporación de la provincia a la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Frigerio sostuvo que muchas de estas reformas debieron avanzar frente a resistencias políticas y corporativas. “Siempre que queremos implementar una reforma hay una reacción natural en contra, casi cultural, y están los que se oponen porque estamos tocando intereses concretos, puntuales; estamos poniendo luz donde había oscuridad”, señaló.

“Vamos a recibir críticas de aquellos que tienen enorme dificultad para aceptar cambios y transformaciones y, sobre todo, de aquellos que se aprovechaban en beneficio propio de la situación anterior”, agregó.

En relación con el gobierno nacional, ratificó la decisión de mantener una relación de cooperación institucional basada en los intereses de Entre Ríos. “Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, independientemente de los gustos, porque de esa manera les va a ir mejor a todos los entrerrianos”, expresó. En ese marco, destacó el acuerdo por 120.000 millones de pesos para financiar la Caja de Jubilaciones y los avances en las primeras concesiones de rutas nacionales que atraviesan la provincia.

Otro de los temas centrales de la reunión fue la preparación de la provincia frente al posible impacto del fenómeno de El Niño. Frigerio explicó que el Gobierno trabaja de manera coordinada sobre tres ejes: salud pública, infraestructura y protección de la población, con participación de las Fuerzas Armadas, la Policía de Entre Ríos, municipios y comunas.

“No para ganarle al fenómeno climático, porque no le vamos a ganar, sino para que cuando llegue con toda su fuerza sepamos y estemos tranquilos de que hicimos todo lo humanamente posible para amortiguar ese impacto en la sociedad”, remarcó.

De cara a la próxima etapa de la gestión, Frigerio planteó como prioridades continuar mejorando la calidad de la salud y la educación y avanzar en infraestructura para aumentar la competitividad. Entre los objetivos mencionó intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales y renovar el equipamiento de Vialidad Provincial.

Hacia el cierre, el gobernador hizo especial hincapié en la responsabilidad de todo el equipo de gobierno de explicar y defender las transformaciones impulsadas. “La defensa de los logros no es patrimonio de algunos funcionarios. Tiene que haber 400 funcionarios en las redes, en los medios, en las radios de los pueblos, defendiendo la gestión, el rumbo y el norte”, afirmó, y los convocó a “ponerse la camiseta y salir a la cancha”.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani coincidió en que “cuando uno quiere hacer algo nuevo, siempre hay una resistencia” y sostuvo que los funcionarios deben abandonar la zona de confort para mejor. (APFDigital)