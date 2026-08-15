Rafael Cavagna piensa en una eventual reelección de su banca

El senador provincial de Juntos por Entre Ríos defendió la reciente modificación del sistema jubilatorio como una medida indispensable para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. No obstante, advirtió sobre el impacto del ajuste nacional en los pequeños comercios del interior ante la falta de obra pública. Asimismo, destacó el avance de proyectos de transparencia institucional como Ficha Limpia y no descartó competir por su reelección en la banca de senador el próximo año.

En diálogo con el portal Debate Abierto, el senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna, analizó los principales desafíos legislativos y políticos de la provincia.

El legislador de origen radical repasó el debate detrás de las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo y dejó un llamado de atención para la administración nacional.

La reforma previsional: “Había que hacerla para preservar el sistema”

Al evaluar la sanción de la reciente reforma previsional —que aún aguarda su reglamentación—, Cavagna fue categórico al señalar que se trataba de una transformación urgente.

“Había que hacerla claramente para preservar nuestro sistema jubilatorio y garantizar derechos”, enfatizó, detallando que la norma anterior arrastraba 30 años sin modificaciones.

El senador puntualizó que la ley se construyó bajo la base del derecho comparado con provincias vecinas como Córdoba y Santa Fe, disponiendo un incremento gradual de la edad jubilatoria de 57 a 60 años para mujeres, y de 62 a 65 años para hombres.

El legislador reconoció la existencia de reclamos lógicos y admitió que la medida podría acarrear un costo político. Mencionó, a modo de ejemplo, el malestar de empleados públicos que deberán trabajar dos años más, la regularización de aportes en regímenes especiales o la situación de los trabajadores del Banco de Entre Ríos, cuyas paritarias ahora se regirán por el acuerdo docente.

Sin embargo, defendió el carácter solidario de la medida: “El esfuerzo lo teníamos que hacer entre todos para preservar la Caja”, sostuvo, rescatando que se respetaron las particularidades de sectores sensibles como salud y educación.

La advertencia a Milei: equilibrio contable vs. la realidad de los pueblos

Aunque valoró positivamente el ordenamiento del Estado entrerriano y la reducción de ministerios encarados por el gobernador Rogelio Frigerio, Cavagna marcó una clara distancia respecto a la gestión económica nacional que lidera Javier Milei.

El senador por Nogoyá comparó el momento actual con la presidencia de Raúl Alfonsín, señalando que así como aquel líder priorizó las banderas democráticas, el actual mandatario nacional está enfocado casi con exclusividad en lograr la eficiencia contable.

“El presidente está haciendo mucho énfasis en equilibrar las cuentas, pero está omitiendo la obra pública y más inserción desde la microeconomía de nuestros pueblos”, advirtió con preocupación.

Desde su constante recorrida territorial, Cavagna alertó que la microeconomía no la está pasando bien y reclamó una inyección económica que alivie a los pequeños almacenes y despensas de barrio.

Aunque consideró necesario el fin del populismo y la emisión descontrolada, aclaró que el cambio de régimen económico no tiene que ser tan abrupto para cuidar el bolsillo de los vecinos.

Ficha Limpia, la crisis de los partidos y el horizonte 2027

En el plano de la calidad institucional, Cavagna destacó leyes clave promovidas por el oficialismo entrerriano, tales como la histórica Ley de Transición -que prohíbe al gobernador realizar nombramientos de personal antes de dejar el cargo-y la eliminación de las jubilaciones de privilegio.

De cara al corto plazo, ratificó que la Legislatura ya trabaja en el proyecto de Ficha Limpia.

“Queremos que la corrupción se pague y que quienes cometieron actos ilícitos no vuelvan a ocupar lugares públicos”, sentenció, definiéndolo como un paso fundamental para devolverle la confianza a una ciudadanía cansada de los errores de la clase política.

Respecto a la situación de la Unión Cívica Radical, de cara al Congreso Partidario convocado para el 29 de agosto, Cavagna admitió que las estructuras tradicionales atraviesan una crisis global frente al avance de los individualismos.

No obstante, defendió la vigencia de los partidos como sostén de la democracia y llamó a consolidar la identidad de la UCR dentro del frente oficialista.

Finalmente, al ser consultado por Debate Abierto sobre su futuro de cara a las elecciones del próximo año, el senador nogoyaense dejó la puerta abierta para revalidar su banca. “Puede ser, puede ser; está dentro de las posibilidades”, deslizó, concluyendo que siempre prefiere competir y que sea la ciudadanía la que valide su gestión a través del voto consensuado. (Fuente: Debate Abierto)