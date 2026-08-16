Enersa articula obras y un proyecto de energía renovable en Nogoyá

Enersa estuvo en Nogoyá, donde el presidente de la empresa, Uriel Brupbacher, recorrió obras eléctricas que representan una inversión superior a los $2.170 millones, participó de la firma de un convenio para avanzar con una futura planta fotovoltaica y encabezó la entrega de materiales a una escuela agrotécnica de Don Cristóbal 2.º. Las acciones buscan mejorar el servicio, acompañar el desarrollo productivo y generar beneficios para los vecinos.

Nuevo parque solar

Uno de los ejes centrales fue la firma de un convenio entre Enersa y la Municipalidad de Nogoyá para avanzar con la futura planta fotovoltaica prevista en el Parque Industrial. El acuerdo fue suscripto por el intendente Bernardo Schneider y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

El proyecto permitirá diversificar la matriz energética, ampliar la capacidad disponible en el sector industrial y acompañar nuevas demandas productivas, generando mejores condiciones para un abastecimiento confiable y sustentable.

Mejoras en la red eléctrica

La agenda contempló además una recorrida por obras ejecutadas en sectores urbanos y rurales del departamento. En conjunto, representan una inversión superior a los $2.170 millones destinada a ampliar la capacidad del sistema y responder al crecimiento de la demanda.

Entre las tareas se encuentran los nuevos distribuidores Ruta 26 y San Miguel; trabajos en La Lecherita, Villa 3 de Febrero y calle San Luis; intervenciones sobre Ruta 26 y Bernardo de Irigoyen; mantenimiento de redes rurales en Montoya y mejoras en líneas que abastecen a establecimientos productivos.

También se ejecutaron más de 1.400 metros de tendidos subterráneos de media tensión en La Lecherita, Ruta 26 y calle Bernardo de Irigoyen, una intervención que permite modernizar la red y reducir riesgos ante contingencias.

Acompañamiento a una escuela agrotécnica

La jornada incluyó una visita a la Escuela de Educación Agrotécnica N.º 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano”, de Don Cristóbal 2.º, donde Enersa entregó materiales eléctricos.

Los insumos serán destinados a poner en funcionamiento una fábrica de alimentos balanceados dentro del establecimiento, fortaleciendo las prácticas formativas y el vínculo entre enseñanza y producción.

De esta manera, Enersa acompaña las políticas del Gobierno de Entre Ríos con acciones orientadas a mejorar el servicio, favorecer el desarrollo productivo y aportar al crecimiento de las comunidades del departamento. (Fuente: ENERSA)