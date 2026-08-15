La Cámara de Diputados reafirma su compromiso en la prevención de las adicciones

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, mantuvo una reunión institucional con el director de Prevención y Control de Adicciones, Pablo Cymbalista, y representantes del organismo. La audiencia tuvo como eje el trabajo territorial que desarrolla la repartición, sus principales acciones y desafíos para potenciar las políticas de prevención y sensibilización frente a los consumos problemáticos.

Al término del encuentro, Cymbalista explicó que el intercambio tuvo como objetivo “charlar con el presidente y ponerlo al tanto del trabajo que venimos haciendo como Dirección, todo el trabajo territorial, los distintos ámbitos que estamos abarcando y ciertos hitos de intervención que hemos tenido”. En ese sentido, destacó que algunas de las actividades desarrolladas por el área “inclusive han sido reconocidas a nivel nacional” y señaló que también se plantearon necesidades vinculadas con el fortalecimiento de las acciones que ya se llevan adelante.

Entre las políticas que desarrolla la Dirección se encuentran las charlas de sensibilización, que alcanzaron a más de 3.000 personas de distintas edades en diferentes puntos de la provincia. También se destaca una propuesta de capacitación que alcanzó a 2.500 participantes y que contempla cuatro encuentros a lo que se suma la elaboración y presentación de un proyecto de interés para la comunidad relacionado con la prevención de las adicciones.

Durante la reunión también se abordaron posibles líneas de trabajo legislativo vinculadas con la prevención. Cymbalista recordó que la Dirección participó activamente en la elaboración del proyecto relacionado con la ludopatía digital y señaló que existen otras iniciativas vinculadas con el tabaquismo y el alcoholismo que cuentan con el acompañamiento de Hein.

El funcionario valoró especialmente el compromiso del presidente de la Cámara con la lucha contra las adicciones, una prioridad en la agenda del gobierno provincial. “Sabemos que él está muy comprometido con la problemática”, afirmó, y agregó que durante el encuentro pudieron acordar “ciertas líneas de trabajo también a futuro”. En esa línea, destacó la importancia de potenciar la articulación entre ambos poderes del Estado: “Seguir fortaleciendo también esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es tan importante porque en definitiva a la comunidad vamos todos juntos”. Participaron del encuentro la capacitadora Marcela García, la coordinadora de Gestión, Teresa Larrosa, y los integrantes del equipo técnico Anahí Orcellet y José Arce.