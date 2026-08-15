Entre Ríos amplía su calendario deportivo con una competencia de orientación en Valle María

La propuesta reunirá a deportistas, principiantes y familias durante el fin de semana largo del 15 y 16 de agosto, con circuitos diurnos y nocturnos en el balneario y camping de Valle María.

La Secretaría de Deportes realizó el lanzamiento de la competencia de Orientación Deportiva que tendrá lugar el 15 y 16 de agosto en el balneario y camping de Valle María, durante el fin de semana largo. La propuesta busca seguir ampliando la oferta deportiva en Entre Ríos y acercar a la comunidad una disciplina que combina actividad física, orientación, estrategia y contacto con la naturaleza.

El encuentro contó con la presencia del secretario de Deportes, Sebastián Uranga; la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko; la coordinadora de Deportes de la municipalidad de Valle María, Nadia Frank; y Eduardo Nin, instructor de la disciplina y director de la competencia.

La actividad se desarrolla con el acompañamiento de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, en articulación con la municipalidad de Valle María y la organización del evento. La iniciativa forma parte del trabajo para diversificar las propuestas deportivas y generar espacios de participación para personas de diferentes edades y niveles de experiencia.

Durante el lanzamiento, Uranga destacó el carácter integral de la orientación deportiva, una disciplina con una extensa trayectoria que requiere preparación física y, al mismo tiempo, el desarrollo de capacidades cognitivas vinculadas con el uso de la brújula, la orientación, la interpretación del entorno y la toma de decisiones. También valoró su dimensión social, ya que permite que familias, principiantes y deportistas experimentados compartan un mismo espacio.

La competencia comenzará el sábado 15 con acreditaciones y un circuito de práctica de 14 a 18, además de una charla para principiantes a las 15. A las 19:15 se desarrollará el Sprint lineal nocturno, con largadas escalonadas. El domingo 16 habrá una charla técnica obligatoria a las 9 y el Rogaine diurno largará a las 9:30, con tres horas de duración y hasta 30 minutos adicionales con penalización.

Las categorías serán Damas y Caballeros, menores y mayores de 45 años; Equipos de Caballeros, Damas y Mixtos; Familias y Principiantes. La premiación está prevista para las 14 y el cierre será a las 15. La competencia no se suspenderá por lluvia, aunque la organización podrá modificar los horarios o reprogramar la actividad si las condiciones meteorológicas representan un riesgo para la seguridad de los participantes.

Con Valle María como escenario, la propuesta permitirá continuar posicionando a la orientación deportiva dentro del calendario provincial y ofrecer una alternativa de participación que integra deporte, naturaleza, estrategia y convivencia.

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjNv1ias-e0CVguBUsNQkI-KwtknxJKyVjNGUiK03b_P2L7g/viewform